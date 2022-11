Ya son 58 denuncias por abuso en el Jardín 406

Este lunes desde temprano en la mañana, familias del Jardín Nº 406 interrumpieron el tránsito en la Ruta Nacional Nº 3 en su intersección con la Ruta 26, que lleva a los yacimientos y a la ciudad de Sarmiento, en reclamo por la detención del profesor de música. Según se pudo saber, ya son 58 las denuncias ingresadas a Fiscalía.

Estuvo en el lugar el equipo de AzM TV, registrando el reclamo, mientras en tránsito vehicular se veía afectado por la protesta. Personal policial se ocupó de desviar a los automóviles livianos por el camino Juan Domingo Perón hasta que, en horas de la tarde, se levantó el corte.

“Somos padres de un jardín pidiendo justicia porque hay un violador suelto”, afirmaba una madre en horas de la mañana, evidentemente molesta por la falta de respuesta a sus demandas.

Si bien desde la Fiscalía se han iniciado las investigaciones, los padres exigen la detención del docente acusado, una medida que el Ministerio Público Fiscal no ha solicitado.

Medidas adoptadas

Según trascendió, integrantes del Cuerpo Interdisciplinario Forense lleva adelante entrevistas con los menores, las cuales comenzaron el viernes último. Mientras aguardan por refuerzos profesionales, ya hablaron con 16 niños, confirmó la jefa del equipo, Eliana Bévolo.

A través del diálogo, los psicólogos forenses determinan si es necesaria una intervención. La revisión médica que exigen algunos de los padres no sería lo recomendable por los profesionales porque es considerado una revictimización.

Luego de conversar con los menores, se entrevista a los padres y entonces sí se analiza cómo será el vínculo con el niño. El próximo paso sería el diagnóstico que determina si el menor en cuestión puede presentarse en Cámara Gesell.

Marcha a Rawson

Los padres no descartan una movilización a la ciudad de Rawson para llevar su reclamo. Durante el fin de semana, desde el Superior Tribunal de Justicia, se informó que ante la denuncia pública de padres de niños y niñas que concurren a un jardín de infantes sobre presuntos abusos sexuales por parte de un docente, desde la Judicatura y los organismos dependientes de ella, se han dispuesto todos los mecanismos de intervención para garantizar una respuesta eficiente en este tipo de casos.

En ese sentido, afirman que desde primera hora del viernes 11 de noviembre se han convocado a profesionales de la psicología forense de la Circunscripción Judicial Comodoro Rivadavia y de otras circunscripciones a los fines de atender aquellos casos identificados, de manera poder tomar los testimonios requeridos y brindar contención a las víctimas. Por otra parte, el Cuerpo Interdisciplinario Forense se mantiene en guardia de 24 horas a efectos de concretar todas aquellas pericias que sean requeridas por los investigadores del caso.

“Es necesario informar a la comunidad que en virtud de la división de funciones que establece el Código Procesal Penal y las leyes vigentes, hasta el momento no ha intervenido ningún juez o jueza de la Circunscripción ya que para ello se requiere el impulso por parte del Ministerio Público Fiscal de un pedido formal de apertura de investigación y de medidas complementarias para garantizar dicha investigación, como la solicitud de pericias, allanamientos y/o detenciones con prisión preventiva; situación que de momento no ha ocurrido”, indicaron desde la Judicatura.