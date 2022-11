Plan Verano en Puerto Madryn

Comienzan los cortes de agua por zonas en Puerto Madryn. Será a partir del mes de noviembre pese al buen nivel de reservas que se generó en invierno.

Como sucede en los últimos veranos ya está programado el calendario de cortes para las tres zonas en la ciudad costera. Se encuentra en la página de Servicoop. Se prevé que se extienda hasta fin del mes de marzo.

El mismo tendrá una duración de 24 horas por sector. En el caso de los comercios el corte será de 48 horas. La vuelta del servicio será lenta y paulatina para prevenir posibles roturas de caños.

Fabio Martin, coordinador del plan verano pidió colaboración con los vecinos de las zonas y dijo: “el día que me toca a mi tratemos de no usar el lavarropas para que no me quede sin el servicio de agua antes de las 24 horas”.

“Ecología efectuará actas para quienes no cumplan con los horarios de riego en la ciudad”, dijo Martin.