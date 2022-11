Patoruzú y San Jorge van por el título por el Torneo Austral 2022

Cuando muchos pensaban que la final del Torneo Austral 2022 iba a ser entre Bigornia RC y Deportivo Portugués, este sábado Patoruzú y San Jorge, como visitantes, dieron el golpe y se quedaron con las semifinales y estarán en la definición del 26 de noviembre.

«El Indio» se impuso ante «Bigo» en condición de visitante, en tanto que San Jorge de Caleta Olivia le ganó al equipo comodorense.

La Final será entre «Pato» y San Jorge

En la capital chubutense, el “Yunque”, que fue el mejor equipo de la fase regular, perdió su invicto y la posibilidad de defender el título en manos del “Indio”, que se impuso por 13 a 10.

El elenco aurinegro hizo la diferencia en el primer tiempo, donde se fue al descanso arriba por 13-3, gracias a un try de ‘Nacho’ Martínez, convertido por Javier Cardozo, más dos penales del propio Cardozo. En el local, Junior Flores descontó sobre el cierre con un penal, antes fallando uno.

En el complemento, Sebastián Crescente, que reemplazó a Flores como Apertura, no pudo achicar la diferencia con un nuevo penal, pero luego sumó dos puntos después del try del capitán Emiliano Olivares.

El conjunto visitante, dirigido por Federico “Flico” Estéves, se hizo fuerte en defensa para resistir los ataques bigornianos, y le alcanzó con los puntos que marcó en la primera mitad para meterse en la final del torneo Austral, dejando con las manos vacías al elenco que dirige el trío Junior Oliva, David Figueroa y Luis Guzmán, que ahora harán foco en el Regional 2023.

En el local hubo mucho enojo con el árbitro del partido, Axel Cárdenas (de la URA), entendiendo que con sus fallos han sido perjudicados.

En la otra semifinal, Deportivo Portugués, que clasificó primero por mérito deportivo, perdió en Comodoro Rivadavia ante San Jorge de Caleta Olivia, que logró la cuarta posición, por 18 a 17. El local anotó tres tries (uno convertido), en tanto que la visita se impuso a través de la vía del penal, con seis anotaciones.

La final del certamen se jugará en cancha de Patoruzú, por tener ventaja deportiva al haber finalizado mejor posicionado en la tabla de la primera fase.

RUGBY – TORNEO AUSTRAL 2022

Resultados

Primera

Bigornia Club 10 – Patoruzú 13

Deportivo Portugués 17 – San Jorge 18

M16

Calafate RC 31 – Puerto Madryn RC 8 (campeón CRC)

Austral Desarrollo – En La Española RC

Española RC 13 – Kosten Aike RC 7

Española RC 0 – Zorros RC 14