Messi y la Selección, con la mente puesta en Catar 2022

El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, participó del primer entrenamiento del equipo en suelo qatarí a la par del grupo.

Realizaron una serie de entrenos por una hora, para luego cerrarse con tiros al arco. Vale destacar que “Lio” había llegado este mismo lunes en la mañana a Catar, tras su juego por la Ligue 1 disputado con el PSG ayer domingo.

Argentina ya está en suelo qatarí y se alista para el amistoso vs Emiratos Árabes

El capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi, centralizó la atención de fanáticos árabes durante su primer entrenamiento con el equipo en la ciudad de Abu Dhabi, a la que llegó a primera hora para ultimar la preparación del Mundial Qatar 2022.

Cinco minutos después de la hora indicada, el primero en salir al campo de juego fue el entrenador Lionel Scaloni e inmediatamente después se sumaron sus colaboradores Roberto Ayala, Walter Samuel, Pablo Aimar y Martín Tocalli, entrenador de arqueros junto a Damián Albil.

Luego, aparecieron los futbolistas bajo la ovación del público que aclamó a Messi, quien saludó a los cuatro costados agitando su brazo derecho.

Messi lideró el grupo de 14 futbolistas que realizaron una práctica liviana y abierta a un fervoroso público en el estadio Al Nahyan: el rosarino participó a la par del grupo y cuando se cumplió una hora de trabajo se sacó los botines y se sentó en el campo de juego a observar los tiros al arco de sus compañeros para no exigir su físico luego del desgaste por el vuelo desde París.

Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Ángel Di María, Nicolás Tagliafico, Exequiel Palacios, Juan Foyth, Julián Álvarez, Gerónimo Rulli, Guido Rodríguez, Germán Pezzella, Franco Armani, Nahuel Molina y Cristian Romero también estuvieron a disposición el cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

La práctica comenzó a las 18.00 de Abu Dhabi con una temperatura cercana a los 30 grados y tuvo una duración de poco más de una hora. Después de esos primeros movimientos, Scaloni reunió a los futbolistas en el centro del campo y luego de una breve charla dio por iniciada la práctica de manera formal.

Los arqueros se fueron a uno de los arcos con Tocalli y Albil y los jugadores quedaron bajo las órdenes de los preparadores físicos Luis Martín y Rodrigo Barrios.

El lateral izquierdo Nicolás Tagliafico trabajó con los kinesiólogos a un costado del campo de juego. El ex Banfield e Independiente jugó el viernes todo el partido de Olympique de Lyon contra Niza.

Cuando los futbolistas estaban con los trabajos de elongación, aparecieron los futbolistas «italianos» Joaquín Correa, Lautaro Martínez, Nicolás González y Paulo Dybala, quienes ya vestidos con la ropa de entrenamiento se saludaron con sus compañeros y realizaron unos ejercicios regenerativos en zapatillas con los «profes» Martín y Barrios.

De esta manera, los que faltan para completar el plantel son Alejandro «Papu» Gómez, Nicolás Otamendi y Enzo Fernández que salieron hoy desde España, al igual que Gonzalo Montiel y Marcos Acuña.

Y también se espera el arribo del vuelo de Inglaterra con Emiliano Martínez, Alexis Mac Allister y Lisandro Martínez.

“El 10” se llevó todas las miradas

Messi, relajado y sonriente, fue la principal atracción de los hinchas, que cubrieron gran parte del aforo disponible (15.000 localidades). Los fanáticos celebraron cada toque del astro y sus goles en los ejercicios de definición como si fueran de un partido oficial.

Antes del inicio todavía se vendían entradas para el evento que iban desde los 210 dírham (57 dólares) hasta los 26.25 (7 dólares) con una opción intermedia de 78.75 (21 dólares).

Para el amistoso del miércoles sí se agotaron los tickets y el estadio Mohammed Bin Zayed estará repleto con 40 mil espectadores: será desde las 12.30 horas (hora de nuestro país) a jugarse frente a Emiratos Árabes, dirigido por el argentino Rodolfo Arruabarrena.

Este, será el último encuentro antes del debut del 22 de noviembre contra Arabia Saudita en Lusail por el Grupo C del Mundial de Qatar.

La agenda del seleccionado continuará mañana con otro entrenamiento, pero a puertas cerradas, y una conferencia de prensa de Lionel Scaloni.