Gran actuación del equipo comodorense en el Nacional de Natación Master

En el natatorio olímpico del Parque Roca, se desarrolló el Campeonato Argentino Master de Natación en piscina de 25 metros, que contó con la presencia de 1000 nadadores y nadadoras de todo el país.

Con 11 nadadores y bajo las órdenes del entrenador Javier Mesa, Comodoro Rivadavia tuvo una destacada actuación en el Campeonato Argentino Master de Natación que se disputó, del 13 al 15 de octubre, en Buenos Aires.

En el Nacional de Master hubo gran perfomance chubutense

En la cita Nacional de la Natación para categorías Master, Chubut estuvo representada por el equipo de Comodoro Rivadavia, entre quienes se destacó Magalí Almonacid, quien brilló en el natatorio olímpico del Parque Roca al cosechar cinco medallas: dos de plata en 400 metros libres y 100 combinados; y tres de bronce en 800 libres, 100 libres, y 100 espalda. Además, salió cuarta en 50 libres.

«Siempre es bueno volver al deporte, yo nado desde que soy adolescente y había participado de torneos nacionales pero nunca con tan buenos resultados. Fue una experiencia muy linda, muy agradable y se disfrutó muchísimo», indicó Almonacid.

La atleta explicó que «estaban los mejores de la categoría Master y te vas midiendo con gente que entrena a un nivel bastante fuerte. Fue un torneo de muy buena calidad, hubo un nivel muy bueno, se rompieron muchos récords argentinos y sudamericanos y hubo una participación tremenda, éramos más de mil nadadores».

Sobre la obtención de 5 medallas, Magalí Almonacid dijo que se sintió «muy orgullosa y sorprendida a la vez porque, como no competía hace varios años, no sabía con qué me iba a encontrar. Me traje varias medallas y estoy re contenta con los podios».

Por su parte, Jonatan Gualco, otro integrante del equipo comodorense, valoró su «primera experiencia en un torneo federativo y en un nacional, así que estoy contento desde lo grupal y desde lo personal, íbamos con unas expectativas tranquilas y la verdad que vinimos superados, porque bajamos tiempos, a nivel grupal se consolidó mucho y quedamos con ganas de volver el año que viene».

«Fue un orgullo tremendo representar a la ciudad y a la provincia, porque fuimos el único equipo de Chubut. Hubo deportistas que rompieron récords nacionales y sudamericanos, estuvo buenísimo medirse con esa calidad de nadadores, había un nivel espectacular», añadió.

Y cerró agradeciendo a Comodoro Deportes, «a la ayuda que nos dieron Hernán Martínez y Martín Gurisich, eso nos facilitó mucho para participar en el torneo».