En U13 y U17, los equipos madrynenses compiten en Neuquén

La tercera categoría del básquetbol a nivel nacional, la Liga Federal, también tiene su modalidad Formativa y en esta competencia, serán parte durante este fin de semana, de sus respectivos juegos los equipos de Deportivo Madryn en U13 femenina y Guillermo Brown en U17 masculina.

En el caso de las chicas del “Depo”, jugarán el Súper 8, a jugarse en la ciudad de Neuquén, en tanto que los jovencitos brownianos, jugarán ante Centro Español de Plottier.

En U13, se juega el Súper 8 Femenino

La ciudad de Neuquén recibe este fin de semana el Torneo Súper 8 de la Liga Federal Formativa Femenina en la categoría U13, competencia que tendrá como representante de la provincia del Chubut, a las chicas del Club Social y Deportivo Madryn.

En ese recorrido trazado por la Confederación, Deportivo Berazategui, Regatas Uruguay, Asociación Deportiva Centenario, Independiente de Neuquén, Centro Galicia de Buenos Aires, Club Social y Deportivo Madryn, Paraná Rowing Club Municipalidad de Luján de Cuyo protagonizarán la definición de La Liga Federal Formativa U13 en una competencia planteada para el desarrollo integral de las categorías menores.

La actividad comenzó este viernes con los ochos equipos compitiendo por un boleto a las semifinales del día siguiente. Mientas que el día domingo los ganadores de las llaves de semi se medirán en la gran final de la competencia.

En el caso de las chicas “Aurinegras”, jugarán este viernes en la tarde frente a Centro Galicia de Buenos Aires.

Vale destacar que los juegos, podrán seguirse de manera gratuita desde la plataforma de BásquetPass, en tanto que las estadísticas estarán disponibles en la aplicación de CAB para dispositivos móviles.

En U17 Masculino, Brown busca su lugar en el Súper 8

En tanto, también en la provincia del Neuquén pero precisamente en Plottier, se jugará la segunda fase clasificatoria de la Liga Federal Formativa U17 Masculina, competencia de la que serán parte los jovencitos del Club Guillermo Brown.

Esta segunda fase está compuesta por 26 equipos y comprende 13 series al mejor de dos partidos, que se disputarán en cancha del mejor ubicado según el ranking original: se trata de cuatro zonas y cada zona clasificará cuatro equipos a la tercera etapa, que será la última antes del esperado Súper 8 de la categoría.

En la Zona Centro se disputarán cuatro cruces y los ganadores de cada uno accederán a la próxima etapa. Pero las Zonas Sur, Cuyo y Norte están compuestas por tres series cada una, por lo que, además de los respectivos ganadores, todas las zonas clasificarán a un mejor perdedor a la siguiente instancia.

En el caso de los muchachos brownianos, los comandados por Marcelo Richotti jugarán su llave clasificatoria ante Centro Español de Plottier, tras haber eliminado en la primera fase a Sol de Mayo de Viedma,

La actividad para los madrynenses iniciará el sábado, jugando desde las 20 horas; mientras que el domingo completarán la instancia jugando desde las 12:30 horas.

Estos cotejos, también podrán seguirse de manera gratuita por la app BasquetPass y las estadísticas podrán verse en vivo por la aplicación para dispositivos móviles de la CAB.

BÁSQUET – LIGA FEDERAL FORMATIVA

CRUCES DE U17 MASCULINO

Zona Centro

Ferro Carril Oeste vs Central Entrerriano de Gualeguaychú

Obras Sanitarias vs Unión de Mar del Plata

Quilmes de Mar del Plata vs Bahiense del Norte

Recreativo Bochas de Paraná vs River Plate

Zona Sur

All Boys de Santa Rosa vs Hispano Americano

Centro Español Plottier vs Guillermo Brown de Madryn

Del Progreso de General Roca vs Federación YPF de Comodoro Rivadavia

Zona Cuyo

Rivadavia Básquet vs Riojano

Atenas de Córdoba vs Sportivo Bolívar de Villa Carlos Paz

Municipalidad de Luján de Cuyo vs Benjamín Matienzo

Zona Norte

Regatas Corrientes vs Nicolás Avellaneda de Tucumán

Regatas de Resistencia vs Oberá Tenis Club

Villa San Martín de Resistencia vs San Martín de Corrientes

U13 FEMENINA – CRONOGRAMA – EN NEUQUEN

Viernes 4

Paraná Rowing Club vs Municipalidad Luján de Cuyo

Centro Galicia de Buenos Aires vs Club Social y Deportivo Madryn

Deportivo Berazategui vs Regatas Uruguay

Asociación Deportiva Centenario vs Club Atlético Independiente

Sábado 5

14:00hs – Semifinal 1

16:00hs – Semifinal 2

Domingo 6

11:00hs – Final