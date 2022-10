Paro de ATE por 48 horas

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) presentaron un comunicado al secretario de Trabajo, Tobias Gaud, en el que ratifican el paro para los días lunes y martes, además de la retención de servicios en toda la administración pública provincial, con excepción de Salud.

“Los acuerdos alcanzados en las paritarias están para ser cumplidos por ambas partes», sostienen desde la entidad gremial y advierten que, en caso de no ocurrir, «el mensaje que da Gobierno a través de sus funcionarios es que el diálogo y las negociaciones con los representantes paritarios de la patronal no sirve».

La semana anterior, Guillermo Quiroga, titular de ATE, hizo un profundo reclamo al no acatar la conciliación dictada por la Secretaría de Trabajo, luego del paro del miércoles.

El dirigente recordó que el reclamo se da por compromisos ya asumidos por el Gobierno y advirtió en este contexto que, respecto a la discusión salarial, el Gobierno busca demorar los acuerdos para postergar el pago de los incrementos.

“No tiene lógica que nos dicten la conciliaron cuando pedimos que saquen los expedientes, firmen los decreto, nos convoquen a la firma o cumplan lo que está firmado”, remarcó el dirigente sindical.

“Habíamos quedado en discutir una sola paritaria pero después que denunciamos el conflicto nos notifican varias convocatorias”, con lo cual “hoy ya es imposible percibir el aumento salarial el mes que viene”, advirtió Quiroga.