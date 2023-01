Nerina Panquilto y Ciro Reales concentran con la Selección Argentina de menores

Los jugadores de Comodoro Rivadavia, Nerina Panquilto y Ciro Reales fueron convocados a la preselección Argentina de handball de menores.

Los jovencitos, participarán en los próximos días, de las concentraciones que se desarrollarán en Olavarría y Chacabuco, respectivamente.

Los deportistas comodorenses Nerina Panquilto y Ciro Reales, que son parte del Programa Nacional de desarrollo Futuro 2028 y fueron convocados a la preselección Argentina de handball de menores, se reunieron con el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, quien les ratificó el apoyo del Estado Municipal.

En la reunión también estuvieron: Carlos Portas (Presidente de la Fe.Chu.Ba); Christian Valbuena (Presidente de la Asociación de Handball de Comodoro Rivadavia); Matías Álvarez y Franco Vázquez (Representantes locales del Programa Nacional de desarrollo Futuro 2028); Valeria Schuler (Petroquímica); y familiares de los jugadores.

Nerina Panquilto tiene 14 años y juega en Petroquímica en tres posiciones: lateral, central o extremo: «Me crié en una cancha de handball porque mi mamá juega desde chiquita, después me enseñó la profe de Petro, Valeria Schuler».

La jugadora «verdolaga» se concentrará en Olavarría el 11, 12 y 13 de octubre: «Estoy muy contenta, es algo de no creer, cuando me dijeron no podía creerlo, no caía, es el sueño de un jugador de cualquier deporte. Es algo muy hermoso estar en una preselección, de estar ahí ya estoy feliz, voy a disfrutarlo al cien por ciento»

A su vez, Ciro Reales (14 años) se desempeña como lateral o extremo en Municipal Km.5. «Jugaba al fútbol y me lesioné, me insistieron con que vaya a handball, probé y me encantó, el deporte es hermoso», resaltó.

Reales estará en la concentración que se hará en Chacabuco el 13, 14 y 15 del corriente mes: «Es una felicidad enorme, creo que fue de lo mejor que me pasó, estoy muy contento con todo. Siempre voy a disfrutar pero intentando buscar un puesto en la selección, me veo para estar, igualmente ya es un logro estar en la preselección. Es una motivación total, ahora a entrenar con todo».

En tanto, Matías Álvarez remarcó que «siempre está buenísimo tener representatividad provincial en concentraciones y convocatorias nacionales, incluso en selecciones como nos ha tocado. Hace bastante tiempo que no teníamos representatividad en esta categoría, que es la inicial, así que mayor es la apuesta. Me pone muy contento por ellos, por el trabajo de los profes y por el trabajo que se viene realizando en conjunto con los cuerpos técnicos de selecciones».

Sobre la reunión con el titular de la cartera deportiva, expresó: «Tenemos la suerte de contar siempre con el apoyo de Comodoro Deportes, ya sea lo que tiene que ver con la infraestructura, el sostenimiento del programa es recontra importante, al no tener espacio propio y poder contar con esta estructura está bárbaro. No solo eso, nosotros tenemos la posibilidad de tener jugadores que están en los centros de tecnificación y están entrenando en el Departamento Metodológico de Comodoro Deportes».

Y culminó afirmando que «el acompañamiento que se viene realizando está buenísimo, en este caso con el traslado de los atletas con los acompañantes y con todo lo que pueden colaborar. Que puedan trabajar en conjunto la Asociación, Federación y el Estado Municipal es fabuloso».