Luque presentó la 8ª Expo Industrial, Comercial y de Innovación Tecnológica

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, encabezó el lanzamiento de la 8ª Expo Industrial, Comercial y de Innovación Tecnológica, el evento más importante del sector en la región, que se desarrollará del 21 al 23 de octubre en el Predio Ferial, con entrada libre y gratuita. La propuesta, que se iniciará con el 1° Foro de Transición Energética Sostenible, contará con la participación de importantes personalidades del ámbito empresarial, científico, social, político, económico y educativo.

El acto tuvo lugar este lunes, en el Centro Cultural, con la presencia del presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento, Nicolás Caridi; el secretario de Economía, Germán Issa; el gerente regional sur del IAPG, Conrado Bonfiglioli; el ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de la provincia del Chubut, Leandro Cavaco; el titular de la cartera provincial de Hidrocarburos, Martín Cerdá; la diputada provincial Adriana Casanovas; la rectora de la UNPSJB, Lidia Blanco; la gerente ejecutiva de Comodoro Conocimiento, Maite Luque; miembros del gabinete municipal; y concejales.

Asimismo, acompañaron el secretario general del Sindicato del Personal Jerárquico del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral, José Llugdar; el secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge Ávila; el presidente de Petrominera, Héctor Millar; el secretario general de UOCRA, Raúl Silva; el gerente de Relaciones Institucionales de PAE, Horacio García; y representantes de empresas e instituciones de la región, entidades organizadoras, auspiciantes y participantes del evento.

Propuesta trascendental

Durante los días 21, 22 y 23 de octubre, el Predio Ferial será el epicentro de la exposición más importante del sector industrial en toda la Patagonia, reuniendo empresas, cámaras e instituciones que buscan fortalecer el crecimiento y el desarrollo de la región.

La 8ª edición de la Expo Industrial, Comercial y de Innovación Tecnológica contará con 65 stands, patio gastronómico y una serie de actividades pensadas para toda la familia, conferencias, capacitaciones, talleres infantiles y espectáculos, cuyo cronograma se puede consultar en el sitio web www.expoindustrialcr.com.ar.

En ese marco, el evento comenzará con el 1° Foro de Transición Energética Sostenible, propuesta trascendental para la trasformación hacia las energías limpias que demanda el planeta, con especial eje en todo lo relacionado al hidrógeno verde y el gran potencial de nuestra región en la temática.

Demandas hacia el futuro

Al respecto, el intendente manifestó que “es maravilloso llevar adelante esta Expo Industrial junto con el IAPG, las operadoras y nuestra Universidad, trabajando en este desafío que nos permita elevar el conocimiento para potenciar lo que tenemos”.

“Nosotros pretendemos no quedarnos afuera del mapa energético que viene hacia adelante en la Argentina. En nuestra provincia, particularmente en la cuenca del golfo San Jorge, tenemos una historia riquísima en ese sentido, dado que, durante mucho tiempo, fuimos los protagonistas principales de la generación de energía de nuestro país”, recalcó.

En esa línea, indicó que “también debemos trabajar para seguir desarrollando nuestro potencial hidrocarburífero y para ello es importante la participación de todos, el Estado, las empresas y los trabajadores, para no perder puestos de trabajo ni inversión”.

Del mismo modo, afirmó que “tenemos una oportunidad maravillosa, que tiene que ver con lo que el mundo está demandando hacia el futuro, por eso es importante que tengamos participación nacional en esta Expo e internacional a través de las embajadas; además de los distintos sectores de la industria internacional que formarán parte del evento, porque es allí donde tenemos que ir a buscar a nuestros jugadores”.

“Tenemos la fortuna de contar con una empresa como CAPSA, que a través del proyecto Hychico viene siendo una punta de lanza en Latinoamérica en materia de hidrógeno, lo que significa un potencial que nos pone en un lugar de privilegio”, remarcó el mandatario local.

Continuando en ese tenor, expuso que “somos la principal provincia generadora de energías alternativas de la Argentina y probablemente, junto con Santa Cruz, seamos las dos provincias con mayor potencial en la cuestión eólica. El mundo tiene un problema energético muy fuerte y nosotros no tenemos que quedarnos sólo con lo que tenemos, sino que debemos buscar inversiones”.

“Para ello, tenemos que exigir al Estado las normativas necesarias para sentar las reglas del juego que permitan que las inversiones internacionales vuelvan con confianza a nuestro país, un trabajo que hoy está haciendo muy bien el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa. También celebramos que el gobernador de la provincia nos permita trabajar estas cuestiones entre todos para lograr ese objetivo”, sostuvo.

En ese sentido, expresó que “es muy importante que el ministro Leandro Cavaco nos haya ayudado a llevar adelante esta apuesta que hace el Municipio, el gobierno provincial y las empresas privadas, consiguiendo el financiamiento para llevar adelante esta Expo”.

Finalmente, Luque remarcó que “estamos muy contentos por compartir esta mesa para mirar hacia el futuro con esperanza y deseamos fervientemente estar a la altura de las circunstancias para alcanzar los objetivos que nos planteamos como región”.

Reencuentro

Por su parte, el presidente de Comodoro Conocimiento, Nicolás Caridi, señaló que “estamos muy contentos por efectuar la 8° Expo Industrial de forma presencial después de tres años. Si bien es una actividad que se organiza a nivel local es una oportunidad que tiene toda la región patagónica para mostrar el potencial productivo de innovación y de tecnología que tenemos”.

En ese contexto, adelantó que “contaremos con 65 stands de alta calidad y patio gastronómico. Creemos que este espacio tiene que ser el marco para volver a encontrarnos todos y ponernos de acuerdo en puntos esenciales, sobre todo en cuestiones de matriz productiva, pensando en nuevas actividades para el futuro de nuestra ciudad como las energías renovables; pero también en innovación, tecnología y educación”.

“A pesar de las diferencias ideológicas, estas acciones deben servirnos como punto de encuentro para salir adelante, ya que se está trabajando nada más y nada menos que en el futuro de Comodoro, de la región y de nuestras familias”, enfatizó.

Para cerrar, Caridi agradeció “a todos los organizadores de esta exposición, principalmente a Conrado Bonfiglioli, gerente de la región sur del IAPG, con quien venimos avanzando en este proyecto desde hace varios meses y estamos muy contentos con los resultados; pero también al gobierno provincial, que colaboró para que esto sea una realidad; a los sindicatos, que son actores esenciales; y a la Universidad, que contará con un stand y brindará charlas para la comunidad. Felicitamos a todos los participantes e invitamos a toda la gente para que sea parte de esta fiesta”.

Felicitaciones

Por su parte, el secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge Ávila, manifestó que “viendo la colaboración de todas las Pymes, empresas y operadoras, nuestro deseo es poner el hombro y construir más empleo, que es lo que hoy necesita Comodoro. La única manera de lograrlo es que nuestra gente tome conciencia y se capacite”.

Continuando en ese tenor, anunció que “junto con Petroleros Jerárquicos vamos a abrir una escuela de formación profesional para que nuestros trabajadores se capaciten y puedan especializarse en una materia tan importante como el trabajo en el campo petrolero. Esto tiene que ver con el apoyo que nos brinda la Universidad a la hora de efectuar estas acciones que nos permiten construir”.

Asimismo, indicó que “también brindaremos cursos de seguridad para proteger a nuestros trabajadores en incidentes, después de lo ocurrido en Neuquén. No queremos que la vida humana corra más riesgos”.

“Felicitamos al intendente Juan Pablo Luque por este gran trabajo que se está llevando a cabo en Comodoro Rivadavia y ojalá que la gente acompañe y entienda sobre la importancia de estas cuestiones”, concluyó Ávila.