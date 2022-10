Ferro – Racing y Náutico – Brown serán los cruces del Final Four

Este fin de semana, se jugó la 14° y última fecha de la fase clasificatoria del Tomeo Pre Federal organizada por la Federación de Básquet del Chubut en una competencia brinda un clasificado a la Liga Federal 2023.

El viernes, Ferrocarril Patagónico le gano su juego a Guillermo Brown y quedó puntero; mientras que Germinal se impuso ante Racing y lo mando al cuarto lugar. De esta manera, con los dos representantes de Comodoro eliminados y “El verde” sin chances, se jugará el Final Four entre Ferro – Racing y Náutico ante Racing.

Todo listo para las Semifinales del Pre Federal

Culminó la fase clasificatoria del Torneo Pre Federal “58° Aniversario de la Federación de Básquet del Chubut”, que brinda un pase a la Liga Federal 2023 y que, este fin de semana, concretó a los equipos que jugarán el Final Four.

El viernes, Ferrocarril Patagónico le había ganado a Guillermo Brown en el Estadio “mariano Riquelme”, por 96 – 81, con Lautaro García como goleador con 22 unidades en el anfitrión, mientras que Fernando Montero sumó 21 para el conjunto browniano. Dado este resultado, “la Maquinita” quedó ubicado en el 1° puesto, relegando a “la banda” al 3° ligar y quedando Náutico de Rada Tilly en el 2° lugar.

El sábado, en tanto, se completó la fecha con la victoria de Germinal en su visita a Racing en Trelew, por 81 – 68, quedando entonces “la Academia” ubicado en el 4° escalón de la tabla. “El Verde”, no tenía chances de clasificación.

En Comodoro Rivadavia, completaron la programación los representantes de Petroquímica y Federación Deportiva, con triunfo de “La Fede”, por 67 – 58, con Alejo Abadía como goleador con 19 unidades.

Dadas estas ubicaciones, el Final Four disputará sus cruces Semifinales el próximo sábado entre Ferro – Racing y Náutico- Brown; restando definir por estas horas cual será la sede de la instancia. Este lunes, tras analizar las distintas propuestas de licitación, quedará definido dónde se disputará la definición.

El domingo, se jugará la final y que determinará al ganar y clasificado a la Liga Federal.