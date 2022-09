Río Negro volvió a pedir una Ley nacional de hidrógeno

La gobernadora rionegrina, Arabela Carreras, volvió a plantear la necesidad de avanzar en una Ley nacional de hidrógeno, durante su disertación en el AmCham Energy Forum 2022 “Argentina, la oportunidad energética”, que tuvo lugar este martes en la Ciudad de Buenos Aires.

El evento busca promover el intercambio entre los sectores público y privado respecto a las oportunidades del sector energético para el desarrollo y crecimiento económico del país.

La Gobernadora expuso en el panel “Un horizonte sustentable, la apuesta por el Hidrógeno Verde”, que contó con la moderación del director de Relaciones Institucionales de Vista Energy, Manuel Aguirre.

“Río Negro avanza en un fuerte proceso de consenso para lograr el mejor escenario posible para la producción”. En ese sentido, mencionó: “Hay un trabajo de consenso, tanto con las empresas como desde lo político. Y hay un desafío particular, que es avanzar en el marco regulatorio. Nosotros tenemos un primer borrador, que estamos buscando consensuar con otros gobernadores. Es muy necesaria una Ley que regule esta actividad, porque las empresas tienen que poder confiar y necesitan herramientas que les brinden previsibilidad”, señaló la Mandataria.

Continuó señalando que “es importante saber cuáles serán las condiciones para trabajar en esta temática” y explicó que Río Negro “pudo relevar un mercado ávido de comprar lo que produzcamos, pero las condiciones están en pleno desarrollo”.

Además, destacó el “diálogo importante y profundo” que se mantiene con el Gobierno Nacional; la participación del sector privado y el acompañamiento del CFI, con financiamiento de los estudios previos y las tareas de planificación regional con la participación de arquitectos e ingenieros de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

“Estamos formando a nuestros trabajadores y trabajadoras en energías renovables y otro tipo de técnicas que van a ser requeridas, y además contratamos a 10 arquitectos e ingenieros de la UBA que están haciendo la planificación de las ciudades para que el impacto sea lo más positivo posible porque cuando arriban las inversiones, tiene aspectos negativos porque nos faltan viviendas o escuelas, o bien la infraestructura no es acorde, por lo tanto estamos planificando que tiene que hacer el Estado para acompañar”, sostuvo la Gobernadora rionegrina.

“El hidrógeno es una gran oportunidad”

Por otro lado, Carreras valoró la importancia de avanzar en el desarrollo de energías limpias, pero en forma complementaria con la producción petrolera y gasífera. “Estos dos escenarios se potencian y pueden mejorar los procesos”, dijo y reiteró la necesidad de contar con un marco que regule la actividad.

“El hidrógeno es una oportunidad. Pero no contraponemos la posibilidad de producir energías verdes contra cualquier otro modo de producción energética. Creemos que son complementarias, se potencian y pueden servir para poner componentes verdes en cualquier proceso productivo, incluso el petrolero y gasífera”, explicó.