Linares, contra las PASO: «No hay que descartar la Ley de Lemas»

El senador nacional por el Frente de Todos, Carlos Linares, se manifestó en contra de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), aunque advirtió que es necesario un debate integral «entre todos los partidos» y pidió «no descartar la Ley de Lemas» como posibilidad.

En diálogo con AzM Radio, manifestó que «uno puede tener una opinión personal, que no es válida en el momento de tener una opinión como partido» y contó que «el sábado tuvimos una reunión con los presidentes del PJ de todas las localidades, el lunes vamos a tener una con distintos referentes provinciales más diputados e intendentes para hablar de todo y de esto también».

«Dentro del abanico de posibilidades electorales está la eliminación de las PASO, que para mí, en lo particular, dejaron de cumplir la función para la cual fueron implementadas en su momento. Tampoco hay que descartar la Ley de Lemas, pero es algo que se debe debatir no solamente con el Partido Justicialista sino con los demás partidos, y que sea una definición realmente de los chubutenses», apuntó.

«No me parece que desde Buenos Aires nos digan cómo tenemos que votar los chubutenses, eso es una falta de respeto; es un tema que hay que debatirlo y luego llegar a la Legislatura con una propuesta que sea la mejor para la provincia», señaló el Senador Nacional.

Por otro lado, Linares advirtió que «las PASO eran una interna abierta, simultánea, que tampoco lo fue ya que la mayoría de las veces, sobre todo en el caso del partido oficialista, este iba con lista única; entonces, era ir ‘a no cambiar nada’ y creo que se puede volver a elecciones internas partidarias para definir candidaturas partidarias, y luego ir a elecciones generales con una sola vuelta, donde claramente la gente pueda definir qué tipo de gobierno quiere para los cuatro años siguientes».

Sobre la postura del radicalismo provincial, que apuntaría a la eliminación de las PASO en Chubut a diferencia de su socio electoral, el PRO, expresó: «No me sorprende porque he hablado y hablo con algunos compañeros correligionarios y piensan en lo mismo, como también otros piensan diferente dentro de la estructura del PJ, no siempre el cien por cien piensa lo mismo, hay gente que tiene otra mirada y es respetable. Hay un debate y luego, por lógica y como siempre en democracia, la mayoría será la que imponga sus ideas. Pero tiene que ser previo a un debate partidario interno».