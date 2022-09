“Las Morenitas” se quedaron con el triunfo ante Belgrano

Una contundente victoria por 5 – 0, logró esta mañana, el equipo de JJ Moreno de Puerto Madryn ante Belgrano de Esquel, por el primer coteo del triangular clasificatorio Provincial de la Copa Federal de Fútbol femenino.

Las dirigidas por Hugo Barroso, concretar un paso importante de cara al objetivo de llegar a la próxima instancia del certamen; y espera un resultado favorable esta noche en el duelo entre “las Patronas” frente a CAI de Comodoro Rivadavia.

Primer paso dado por JJ Moreno por la Copa Federal

Con goles de Abril Girandi, Brenda Mena, Johana Barrera, Sheila Otero y Stella Maris “Chochy” Hernández, JJ Moreno se impuso de manera contundente ante Belgrano de Esquel, por el primer cotejo del Triangular Clasificatorio Provincial de la Copa Federal de Futbol Femenino.

El encuentro, se jugó esta mañana de sábado en cancha del club esquelense, con un interesante marco de público no solo local sino también visitante que llegó para acompañar a los equipos en la 2° Edición del certamen organizado por el Concejo Federal de AFA.

En un partido de trámite trabado en los primeros minutos de juego, lo destarbaro0n “Las Morenitas” a los 11´, con la gran ejecución del tiro libre de Abril Girandi; diferencia que se extendió a los 13´cuando desde un centro enviado desde el tiro libre por Valentina Magariños, estuvo la delantera Brenda Mena para conectar ingresando por el segundo palo para concretar el 2-0.

El conjunto “naranja” se iría arriba en el anotador por 3-0 cuando a los 47´, sobre tiempo adicional, Johana Barrera ejecutó el tiro desde el punto del penal tras la falta cometida a Girandi: allí, la atacante ex Boca, si bien su remate fue tapado por la arquera Catalán, no pudo contener el balón y en el rebote, “Yoko” no perdonó para poner el tercer gol de la mañana e irse con una buena diferencia al entretiempo.

Al iniciar el segundo tiempo, JJ Moreno no dejó de buscar el área rival, y lo encontró a los 6´cuando tras un buen pase de Girandi en la puerta del área, Sheila Otero cambió por gol con un gran remate en la puerta del cuadro mayor para poner el 4-0 y dejar sin respuestas a la arquera local recién ingresada Pérez.

En “El Naranja”, ya se habían realizado las variantes por lesión con las salidas de Agustina Rojas y Brenda Mena, ingresando luego Patricia Vera y Leila Quiroga para darle aire al equipo y cuidar la recuperación física de las jugadoras pensando en el partido a jugar mañana. Entre las anfitrionas la DT Laura Hernández también buscó el descuento, apostando a lo que pedirían darle jugadoras como Camila Villarroel y Maite Pallalef, pero las visitantes, no claudicaban en su esfuerzo de sostener el triunfo.

Tal es así que a los 31´, desde un contrataque, Stella Maris “Chochy” Hernández que había entrado a finales del primer capítulo por Mena, sentenció el marcador en triunfo por 5-0 para JJ Moreno.

De esta forma, las madrynenses logra un resultado clave de cara al objetivo de clasificación a las fase Patagónica, pero mirando de reojo el resultado del cotejo de esta noche entre Belgrano y CAI.

Mañana, desde las 12 horas, “Las Morenitas” se medirán ante sus pares comodorenses de la CAI, en el cierre del triangular que clasifica a un equipo a la instancia regional del certamen a jugarse a fines de mes/inicios de octubre en Bariloche.