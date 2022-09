Dotarán de electricidad y agua a los terrenos del Programa Lotear

La Municipalidad de Rawson firmará el próximo 15 de septiembre, en el aniversario de la ciudad, el convenio con la Cooperativa de Servicios Públicos, Consumo y Vivienda Limitada para dotar de los servicios de electricidad y agua a los terrenos del Programa Lotear, la iniciativa urbanística más grande de la historia de la capital provincial e implementada por la actual gestión.

El convenio con la entidad que encabeza Alejandro Yaniez será, así, parte de las múltiples actividades programadas para celebrar los 157 años de la capital provincial.

El Programa Lotear fue presentado por el intendente Biss en noviembre del año pasado, y prevé la entrega de 2.500 lotes con servicios, de los cuales ya se entregaron más de 1.000 en distintos actos realizados desde comienzos de mayo de este 2022.

Características

La iniciativa cuenta con tres líneas: la Social, la Intermedia y la de Inversión. En la Social no está incluido el valor de la tierra en la cuota que pagan los vecinos, pero sí el costo de los servicios; en la Intermedia se cobra una proporción del valor de la tierra y los servicios; y en la Línea Inversión la tierra tiene un valor inmobiliario y los costos de la cuota son más altos.

En este último caso, la Municipalidad cuenta con 30 lotes ubicados en todos los casos en Playa Unión.

A diferencia de las otras líneas del Programa Lotear, la de Inversión permitió la inscripción de vecinos no solo de Rawson, sino de la zona del Valle Inferior del Río Chubut con vivienda actual o no.

El monto de la cuota (en 12 pagos) es más elevado que las de las Líneas Social e Intermedia, ya que se trata de una oportunidad para la gente con posibilidades económicas para realizar una inversión de este tipo.