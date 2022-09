La Justicia rechazó la excarcelación de la tercera detenida por el ataque a Cristina

Agustina Díaz, amiga de Brenda Uliarte, seguirá detenida en la causa por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por decisión de la Cámara Federal porteña, que remarcó la «magnitud del hecho» y su «gravedad institucional» al negar la excarcelación pedida por la defensa de la joven.

La decisión se tomó poco después de escuchar en una audiencia presencial a la querella de la Vicepresidenta, que se opuso a la liberación de la joven de 21 años por entender que sería «enormemente dañino dejarla en libertad cuando aún se investiga su posible participación criminal» en el hecho.

«Matá a quien vos quieras y ocultá las huellas», recordó el abogado de la querella Marcos Aldazábal, al citar un mensaje que Díaz envió a Brenda Uliarte, su amiga ya procesada como presunta coautora del atentado junto al también detenido Fernando Sabag Montiel, portador del arma con la que intentó asesinar a Fernández de Kirchner la noche del 1 de septiembre pasado.

Este y otros mensajes fueron considerados por Aldazábal como suficiente prueba del peligro procesal que implicaría excarcelarla en esta etapa de la causa, en la cual la fiscalía la imputó provisoriamente como supuesta «partícipe secundaria» y de manera subsidiaria como autora de encubrimiento.



La decisión de la Cámara

Tras la audiencia presencial que tuvo lugar en el segundo piso de Comodoro Py 2002, la Cámara decidió que Díaz siga detenida, según el fallo al que tuvo acceso Télam.

«Se valora negativamente en esta decisión la magnitud del hecho y la gravedad institucional que éste representa», advirtieron los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

Los tres integran la sala Uno del Tribunal de Apelaciones que por sorteo quedó designada para revisar las decisiones de la jueza federal a cargo del caso María Eugenia Capuchetti, quien había negado excarcelar a Díaz.

Los camaristas ponderaron además que la causa está «en una etapa de recolección de prueba que debe ser asegurada a los efectos de evitar cualquier posible entorpecimiento» en la investigación de lo ocurrido cuando la actual presidenta del Senado de la Nación llegaba a su domicilio del barrio de Recoleta.

Por la mañana Aldazábal, apoderado de la Vicepresidenta junto al abogado José Manuel Ubeira, argumentó que «en este momento excarcelarla sería enormemente dañino para una investigación de esta relevancia»

En ese sentido, los jueces del Tribunal de Apelaciones advirtieron que «se tiene en cuenta el hecho de que pudieran existir personas vinculadas» a la investigación «que aún no fueron habidas, lo que permite presumir que en caso de recuperar su libertad, Díaz podría alertar sobre el curso de la pesquisa», según la resolución a la que tuvo acceso Télam

La postura de la querella

Aldazábal concurrió a la audiencia ante el Tribunal de Apelaciones, que fue presencial y con acceso a la prensa, y dijo que «la participación criminal» de Díaz «puede surgir de mensajes anteriores al hecho dónde ofrece consejos» a Brenda Uliarte

«Puede que haya prueba que ella conoce y nosotros aún no», agregó Aldazábal y recordó que la joven de 21 años instó a Uliarte a borrar mensajes, entre otros consejos que le daba en sus intercambios.

También evaluó la posible existencia de conversaciones «que hayan ido más allá» y podrían «mostrar alguna participación en la preparación del atentado o directamente partícipe», algo que se irá dilucidando con prueba aún pendiente, sostuvo.

Díaz amplió el miércoles su declaración indagatoria en el juzgado de María Eugenia Capuchetti y en ese trámite se la imputó por haber intervenido «activamente en la planificación del suceso», según el texto al que tuvo acceso Télam.

Para ello mantuvo «numerosas conversaciones con Brenda Elizabeth Uliarte en las cuales establecieron el modo de cometer el hecho, dándole consejos y advirtiendo de los peligros que pudieran aparecer y brindó su cooperación con posterioridad al mismo, a partir de promesa anterior, a fin que dicho plan no quede al descubierto», según la imputación que se le leyó ayer a la acusada en el juzgado.



El pedido de la defensa de Díaz que no prosperó

La defensa de Díaz presentó un escrito a la sala I del Tribunal de Apelaciones porteño y pidió la excarcelación o en todo caso la prisión domiciliaria por entender que no hay riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación.

La defensa sostuvo que no hay riesgo de obstrucción de la pesquisa y que la joven de 21 años tiene arraigo en el país, estudia y vive con sus padres, explicaron fuentes del caso.

Precisamente el miércoles, al concluir su indagatoria, Díaz reiteró ser «inocente» y pidió a Capuchetti que evalúe la posibilidad de dejarla entrar a su «mail» para «poder usar el classroom del colegio», según el acta a la que accedió Télam.

Pero la querella recordó los mensajes que intercambiaron Díaz y Uliarte de manera previa y posterior al intento de homicidio de la Vicepresidenta el 1 de septiembre y entendió que su contenido «da por tierra con todos los argumentos de la defensa referidos a que Agustina Díaz no sabía lo que estaba pasando».

«Acá no tienen nada que hacer el principio de inocencia y que tenga arraigo», agregó el letrado.

Uliarte «le venía diciendo ‘voy a matar a Cristina'», analizó la querella en base a estos mensajes que fueron obtenidos de los teléfonos celulares peritados en la investigación.

«El contenido de los mensajes es un riesgo procesal en sí mismo», remarcó Aldazábal.

Al respecto, recordó mensajes entre Díaz y Uliarte en junio último, donde ella le mandó su foto con un arma y luego la borró.

Díaz, agendada por Uliarte como «amor de mi vida», «se ríe» y «le dice que llegó a ver la foto» Uliarte «le dice que es el fierro de un amigo» y que no diga «nada».

Esto fue «dos meses y medio antes. Ella sabía que Uliarte tenía una pistola», remarcó Aldazábal.

«Otro día le dice ‘voy con el fierro y le pego un tiro a Cristina. Estuve practicando tiro, se usar un fierro», recordó el abogado sobre los dichos de Uliarte a Díaz.

Además, repasó las respuestas de Díaz, como la que brindó el 27 de agosto (cuatro días antes del intento de magnicidio), cuando le contestó a Uliarte: «Matá a quien vos quieras y ocultá huellas»

También recordó mensajes la mañana posterior al fallido intento de asesinato cometido por el otro detenido en la causa, Fernando Sabag Montiel, que mostraron que Díaz «sabía algo antes» porque le preguntaba a Brenda por qué el acusado «no había practicado»