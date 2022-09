Hallan a un peón rural de 80 años en condiciones infrahumanas al borde de la esclavitud

En estado de abandono y en condiciones infrahumanas fue hallado, en un campo a 65 kilómetros de Puerto Pirámides, un hombre de 80 años, casi ciego, al que se le incendió la vivienda de chapa donde vivía. El peón rural reveló que sus empleadores no le pagaban el sueldo desde el año pasado. Tras ser rescatado tomó intervención la Oficina de Trata de Personas, la Subsecretaría de Trabajo y la cartera de Derechos Humanos.

El abuelo presentaba heridas en su rostro y manos porque de manera accidental se le quemó su precaria vivienda de chapa, el siniestro permitió el hallazgo del octogenario y que fuera rescatado de ese lugar.

Fue en un campo ubicado dentro de Península Valdés, a unos 65 km de Puerto Pirámides. Personal de la Comisaría de la villa turística constató en las condiciones de abandono del abuelo de 80 años con complicaciones visuales y sin dinero, ya que sus empleadores no le pagarían el sueldo, lo que representa una explotación laboral, al borde de la esclavitud.

Teniendo en cuenta esta situación se le dio intervención a la Subsecretaria de Trabajo de Madryn y a la oficina de Derechos Humanos de la Provincia y Nación.

En forma conjunta actuaron la policía de Pirámides, inspectores de la Subsecretaria de Trabajo, representantes del gremio UATRE, y personal de la Oficina de Trata de Personas de Nación y Provincia. También se hizo presente personal de Migraciones en el campo, ubicado sobre el margen de la costa de la Península, y observaron una vivienda de chapa quemada y al peón rural de 80 años durmiendo en un galpón donde se guardan los fardos de lana.

Los inspectores de la Subsecretaria de Trabajo labraron las actas debido a las irregularidades detectadas como las condiciones de seguridad e higiene deficientes. Detectaron la falta de remuneración, en virtud de un presunto arreglo que el peón rural, mantenía con los dueños de la estancia, por un porcentaje de la venta de lana, que desde el año 2021 no se concretaba ninguna, y por consiguiente desde el año pasado no percibía ingresos.