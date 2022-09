Comenzó el Argentino de Hockey Pista

Con la participación de Selecciones de toda la región patagónica, desde este jueves hasta el día domingo, se juega en la ciudad de Comodoro Rivadavia, el Campeonato Argentino de Selecciones de Hockey Pista.

El certamen, es válido para las categorías damas Sub19, y Primera Masculino y Femenina; llegando a los 19 equipos participantes.

El mejor hockey Pista, se juega en Comodoro

Desde este jueves en la mañana, se disputa en la ciudad de Comodoro Rivadavia, el Campeonato Argentino de Selecciones de Hockey Pista, a jugarse hasta el próximo domingo 25 de septiembre.

Del certamen, forman parte las mejores selecciones de la Patagonia en la categoría Damas Sub 19 y en Primera mujeres y caballeros, en el Gimnasio Municipal N° 2; llegando entonces a 19 selecciones inscriptas, correspondientes a cinco diferentes federaciones.

La Asociación Austral de Hockey -representada por los equipos Sub 19 Damas y Primera Damas- estará compitiendo junto a representantes de la Asociación Santacruceña Sur, Asociación Santa Cruz Norte, Asociación Bariloche y Lagos, y Tierra del Fuego. Por su parte, la Selección de Caballeros y de Damas de la Asociación Santacruceña de Hockey Pista viene de ser doble campeón en el último certamen disputado en noviembre del 2021 en Caleta Olivia y defenderá el título en ambas ramas.

Matías Bahl, referente de la Asociación Austral y del Colegio de Árbitros del Hockey, señaló: «Ha sido un trabajo muy arduo desde la organización para llevar a cabo el campeonato más importante de la Argentina en hockey pista. Estamos con mucha expectativa, muy emocionados y terminando de ultimar detalles para que todo sea una fiesta».

Para este certamen se contará con la presencia del DT de la Selección argentina y el asistente Fernando Ferrara y Massimo Lanzano, además de varios jugadores del seleccionado que participará en el mes de febrero 2023 de la Copa del Mundo en Pretoria, Sudáfrica.

«También contaremos con la presencia de ocho árbitros nacionales nombrados por la Confederación Argentina de Hockey, que vienen de Mar del Plata, Tandil, Neuquén, Chaltén, tres de Bariloche y la arbitra nacional Estefanía González Mons que representará a Comodoro Rivadavia», agregó.

A su vez habrá dos nombramientos oficiales de la Confederación: una será la directora del torneo Alejandra Maiorano, quien se encargará de recibir a las delegaciones, y el manager/coordinador de árbitros Horacio Alegre.

HOCKEY PISTA – CAMPEONATO ARGENTINO DE SELECCIONES

FIXTURE – ZONA CAMPEONATO

– JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE

14:25 3 1 Federación Tierra del Fuego Federación Tierra del Fuego B Única CAB MAYORES

15:30 1 1 Asociación Santa Cruz Norte Asociación Santa Cruz Norte «B» Única CAB MAYORES

16:35 3 1 Federación Tierra del Fuego Asociación Santa Cruz Norte única DAMAS SUB 19

17:40 3 1 Asociación Santacruceña Asociación Santa Cruz Norte única DAMAS MAYORES

18:45 4 1 Federación Tierra del Fuego Asociación Bariloche Única CAB MAYORES

19:50 5 1 Asociación Santacruceña Asociación Santa Cruz Norte Única CAB MAYORES

20:55 6 1 Asociación Santa Cruz Norte «B» Federación Tierra del Fuego B Única CAB MAYORES

– VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE

09:00 7 1 Asociación Santa Cruz Norte Asociación Bariloche Única CAB MAYORES

10:05 8 1 Federación Tierra del Fuego Asociación Santa Cruz Norte «B» Única CAB MAYORES

11:10 9 1 Asociación Santacruceña Federación Tierra del Fuego B Única CAB MAYORES

12:15 4 1 Asociación Santacruceña Asociación Bariloche única DAMAS SUB 19

13:20 5 1 Federación Tierra del Fuego Asociación Austral única DAMAS SUB 19

14:25 4 1 Asociación Bariloche Federación Tierra del Fuego única DAMAS MAYORES

15:30 5 1 Asociación Santacruceña Asociación Austral única DAMAS MAYORES

16:35 10 1 Federación Tierra del Fuego Asociación Santa Cruz Norte Única CAB MAYORES

17:40 11 1 Asociación Santacruceña Asociación Santa Cruz Norte «B» Única CAB MAYORES

18:45 12 1 Asociación Bariloche Federación Tierra del Fuego B Única CAB MAYORES

19:50 6 1 Asociación Bariloche Asociación Santa Cruz Norte única DAMAS SUB 19

20:55 6 1 Federación Tierra del Fuego Asociación Santa Cruz Norte única DAMAS MAYORES

– SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE

09:00 7 1 Asociación Santacruceña Asociación Austral única DAMAS SUB 19

10:10 8 1 Federación Tierra del Fuego Asociación Bariloche única DAMAS SUB 19

11:20 7 1 Asociación Bariloche Asociación Austral única DAMAS MAYORES

12:30 8 1 Asociación Santacruceña Federación Tierra del Fuego única DAMAS MAYORES

13:40 15 1 Asociación Santa Cruz Norte «B» Asociación Bariloche Única CAB MAYORES

14:50 14 1 Asociación Santa Cruz Norte Federación Tierra del Fuego B Única CAB MAYORES

16:00 13 1 Federación Tierra del Fuego Asociación Santacruceña Única CAB MAYORES

17:10 9 1 Asociación Austral Asociación Santa Cruz Norte única DAMAS SUB 19

18:20 10 1 Federación Tierra del Fuego Asociación Santacruceña única DAMAS SUB 19

19:30 9 1 Asociación Austral Asociación Santa Cruz Norte única DAMAS MAYORES

20:40 10 1 Asociación Santacruceña Asociación Bariloche única DAMAS MAYORES

FINALES – DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE

08:30 11 1 3ro. Sub 19 Damas 4to. Sub 19 Damas 3º y 4º DAMAS SUB 19

09:40 11 1 3ro. Mayor Damas 4to. Mayor Damas 3º y 4º DAMAS MAYORES

10:50 16 1 5° Mayor Caballeros 6° Mayor Caballeros 5º – 6º CAB MAYORES

12:00 17 1 3° Mayor Caballeros 4° Mayor Caballeros 3º – 4º CAB MAYORES

13:10 12 1 1ro. Sub 19 Damas 2do. Sub 19 Damas 1º y 2º DAMAS SUB 19

14:20 12 1 1ro. Mayor Damas 2do. Mayor Damas 1º y 2º DAMAS MAYORES

15:30 18 1 1° Mayor Caballeros 2° Mayor Caballeros 1º – 2º CAB MAYORES