Vaca Muerta: Licitan las obras del tren que llegará a Añelo

El Ministerio de Transporte, a través de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), lanzó la licitación para construir una playa ferroviaria en la localidad neuquina de Añelo, el primer paso para la rehabilitación del tren que conectará Bahía Blanca con Vaca Muerta.

La Licitación Pública Nacional 20/2022 de ADIF (también conocida como Trenes Argentinos Infraestructura), cuya apertura de sobres está prevista para el próximo 9 de septiembre, contempla la construcción de una playa ferroviaria en Añelo, localidad neuquina donde finalizará el recorrido del tren y epicentro de la formación hidrocarburifera no convencional de Vaca Muerta.

La playa de maniobras contará con tres vías con una longitud de 2.200 metros cada una, previendo una posible expansión hacia el norte para el agregado de más vías y se ubicará sobre la barda en el yacimiento de Vaca Muerta de forma paralela a la ruta provincial 17.

Además de las vías, se construirán sus correspondientes desvíos y accionamientos manuales, edificio operativo, caminos de acceso y circulación de vehículos pesados; desagües e iluminación.

El plazo de obra -que incluye los trabajos de movimientos de suelos a realizar por una empresa terciarizada externa a la licitación- será de 450 días.

Se trata del primer paso para la construcción de una conexión ferroviaria a Vaca Muerta, la cual fue anunciada por el Ministerio de Transporte el mes pasado y oficializada a través de la resolución 408/2022.

La playa de maniobras se conectará a un nuevo ramal ferroviario -pendiente de licitación- que se construirá desde cero entre las localidades de Contraalmirante Cordero y Añelo. Dicho ramal, a su vez, se conectará con las vías ya existentes del tren Norpatagónico entre Contraalmirante Cordero y Bahía Blanca del Ferrocarril General Roca, las cuales serán rehabilitadas, al igual que la vía ubicada entre Cerri, Cipolleti y Cinco Saltos que no recibe inversiones desde hace 40 años.

La obra total -cuya intervención abarcará 653 kilómetros- fue anunciada originalmente en 2017 y significará una inversión de más de US$ 900 millones, con financiamiento proveniente de la empresa CMEC (China Machinery Engineering Corporation), además de aportes públicos y privados.

El tren tendrá un impacto positivo «en la sustentabilidad energética del país, al facilitar la explotación hidrocarburifera en Vaca Muerta, cuya demanda viene en aumento, gracias a la reducción de costos y tiempos logísticos», según indicó la cartera conducida por Alexis Guerrera en un comunicado.

Asimismo, «favorecerá el desarrollo integral de la región» ya que permitirá «mejorar la conectividad para los pasajeros entre las provincias y las ciudades», contribuyendo y potenciando así «a las economías regionales».

Además del sector hidrocarburifero, el tren impulsará «otras actividades económicas regionales que podrán aprovechar el ferrocarril», como es el caso de la producción frutícola del Alto Valle del Río Negro.