Se restableció el servicio de transporte urbano en Trelew

El servicio de transporte urbano de pasajeros de Trelew volvió a funcionar, en la tarde de este jueves, tras casi dos semanas de conflicto por deudas salariales con los choferes. El Municipio brindó un aporte de 11 millones de pesos a la Empresa ‘El 22’ y se regularizó el pago de la ART y gastos de combustible.

La Municipalidad de Trelew, priorizando la necesidad de poder retomar la prestación del servicio de transporte urbano de pasajeros en la ciudad, brindó hoy un aporte económico para cumplir con las obligaciones relacionadas con la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) y gastos de combustible, necesarios para poder retomar la circulación en forma inmediata.

“El depósito se realizó hoy mismo en Tesorería para afrontar un acompañamiento a la Empresa El 22. Ha pedido un adelanto de fondos como para poder afrontar los gastos de la ART y con eso ya poder hoy mismo contar con la circulación”, explicó Norberto Yauhar, Secretario Coordinador de Gabinete Municipal, luego de mantener una reunión con concejales de la ciudad.

Al referirse puntualmente al acompañamiento brindado desde el Ejecutivo Municipal a la empresa encargada de brindar el servicio, explicó: “Entre los fondos que se enviaron hoy, y los que se sumarán el lunes, en concepto de combustible, la Municipalidad de Trelew ya hizo un aporte de alrededor de 11 millones de pesos adicionales a lo que tiene que ver con el Subsidio que hemos venido pagando, muchas veces hasta en forma adelantada”.

Posteriormente, el Secretario Coordinador de Gabinete, destacó la necesidad de brindar este acompañamiento, dado que de lo contrario hubiera sido imposible retomar la circulación. “Si no hubiéramos hecho este sacrificio directamente hubiéramos estado sin servicio. La empresa con estas condiciones, si no recibía estos fondos frescos para pagar la ART no podía salir a la calle. Es necesario para poder solucionar este inconveniente de coyuntura actual porque la gente necesita contar con transporte público”.

En tanto, respecto del problema de fondo, que debe resolverse porque de lo contario la situación podría repetirse en el futuro, apuntó: “En el día de hoy se envió al Concejo Deliberante el aumento de la tarifaria con determinadas condiciones que consideramos deben ser evaluadas cada dos meses. Ese costo que se envía está calculado por el ente regulador al mes de mayo, y estamos en agosto con aumentos de paritarias, combustibles, lubricantes, repuestos, de amortizaciones, que no están previstos en esa tarifaria. Por eso consideramos oportuno que cada 60 días se haga una reunión para realizar los ajustes correspondientes”.

Por otra parte, para finalizar, Yauhar adelantó que el propio intendente Adrián Maderna estará mañana “acompañando a la empresa a una reunión con el Banco Bice donde va a plantear un refinanciamiento de su deuda porque también está en una situación compleja con el sistema bancario”.