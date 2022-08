Río Negro: decomisaron 300 kilos de carne con hueso no aptos para el consumo

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) evitó el comercio de 300 kilogramos de carne bovina con hueso no aptos para el consumo y en resguardo de la salud pública, en el Puesto de Control de la Barrera Zoofitosanitaria ubicado en Catriel, provincia de Río Negro.

Durante un procedimiento de inspección de rutina, personal del Senasa controló un vehículo tipo sedan que se dirigía de Colonia 25 de Mayo, provincia de La Pampa, a la localidad de Catriel en Río Negro. En la oportunidad, y según consta en el acta labrada, “al inspeccionar el vehículo se detectan tapados con tela media sombra 300 kilogramos de carne bovina con hueso”.

Asimismo, se constató que el automóvil no estaba habilitado para este tipo de cargas, no disponía de sistema de frío e incumplía las medidas higiénico sanitarias correspondientes para garantizar su consumo.

En resguardo de la salud de la población y de acuerdo a lo normado por Resolución N° 38/2012, la mercadería se decomisó y, posteriormente, se desnaturalizó y destruyó en un establecimiento habilitado para tal fin.