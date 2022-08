Merino: “Se le ha faltado el respeto a la UCR con la presencia de un extrapartidario”

El dirigente radical de Trelew, Gerardo Merino, analizó la situación política generada por el contrapunto entre su precandidatura a Intendente de cara al 2023, y la del ex ministro de Seguridad Federico Massoni, apuntado por un sector de la UCR como precandidato “extrapartidario”.

En diálogo con AzM Radio, manifestó que “hay un sector del radicalismo que impulsa la candidatura de Massoni, recordemos que él no es afiliado y no está afiliado a ningún partido; es una propuesta que hace un pequeño sector y no por eso va a integrar la Unión Cívica Radical ni mucho menos porque para eso hay que afiliarse” y añadió que “hace bastante tiempo que venimos trabajando, yo fui presidente del Comité, hemos venido marcando agenda y fuimos una gran oposición junto al concejal Rubén Cáceres; e iniciamos este trabajo para encarar un proyecto serio y de renovación para el 2023, en ese camino estamos con la ilusión intacta, con el equipo que viene acompañando”.

“Hoy ya contamos con 15 áreas con personas idóneas en cada uno de los temas para armar la propuesta y para prepararnos para gobernar a la ciudad de Trelew, que será una tarea muy difícil. En ese equipo hay unas 60 personas que nos acompañan más los militantes, la convicción que tenemos para seguir adelante está firme, por lo que se verá cómo se definen los escenarios electorales, que todavía son inciertos”, mencionó Merino.

“Lo mejor podrían ser unas PASO abiertas, que es lo más sano y transparente para que los ciudadanos puedan tener una opción. No me preocupa el escenario electoral que tengamos que jugar por la confianza en el equipo, y también tengo que agradecer porque se le ha faltado mucho el respeto al radicalismo con la presencia de un extrapartidario, cambiando el discurso. Recordemos que en la Convención y en el Plenario, fue claro cuando decíamos que teníamos que fortalecer el espacio de la UCR y tener candidatos radicales en todas las ciudades para encarar un proyecto incluso provincial. Y la entrada de extrapartidarios estaría ‘borrando con el codo’ lo que se escribió con la mano”, advirtió el dirigente.