Marcha en El Maitén por personas desaparecidas

Vecinos de El Maitén se movilizaron este lunes, reclamando respuestas por la desaparición de un anciano del que nada se sabe desde junio, y la de un joven que fue visto por última el jueves de la semana anterior.

Familiares pidieron a viva voz ante las autoridades de la Policía que intensifiquen los esfuerzos por encontrar a sus seres queridos.

Aurelio Calfiqueo, tiene 72 años y desapareció el pasado 25 de junio. Su hija Érica dialogó con AzM Radio Trevelin, y pidió que las autoridades no cesen en la búsqueda de su padre. Según reveló, hasta el momento desde la Policía y la Fiscalía le han informado que realizan las tareas de rastrillaje, pero no hubo ningún indicio de paradero de Calfiqueo.

En tanto que José Crettón de 18 años, está fuera de su casa desde el pasado jueves. Según consta en la denuncia realizada en la Comisaría, Crettón antes de irse le habría enviado un mensaje por Whatsapp a su pareja que decía: «amor me voy, he estado pensando que esto nunca a funcionar. Estoy algo cansado de estar solo y, para serte sincero, conocí a otra persona. No te preocupes en llamarme, quiero empezar algo nuevo y -ella- es casi de la misma edad mía. Te llamaré más adelante. Beso amor, adiós».

La última información, da cuenta que después de aquel mensaje, el joven habría apagado su teléfono móvil, perdiéndose la señal del mismo. Sin embargo, la familia teme que le haya ocurrido algo serio.