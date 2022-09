Gobernador Costa aguarda obra energética nacional para dejar de depender de la generación aislada

El intendente de Gobernador Costa, Miguel Gómez, se refirió a la situación de la localidad en materia energética y confirmó, en diálogo con AzM Radio Trevelin, que «por el momento, seguimos con la generación aislada».

En tal sentido, el mandatario local explicó que «en Gobernador Costa hay un proyecto de extensión de la Línea para dejar de pertenecer a la generación aislada, el mismo está en el Presupuesto Nacional y se va a ejecutar, ojalá próximamente», aunque reconoció que «hoy día estamos con la planta generadora local y sin problemas».

«Por supuesto que estos motores, que son alquilados y generan para Costa, San Martín, Tecka, Río Pico y (Atilio) Viglione, a veces tienen alguna avería y como están alquilados hay que esperar que los trabajadores de la empresa concurran a la localidad; y ellos están con asiento en El Bolsón y a veces en Comodoro, por lo que se suele tener que esperar a veces para que vengan a solucionar los inconvenientes. Pero, por lo pronto, el servicio es estable», señaló el Intendente.

Asimismo, el Jefe Comunal sostuvo que «como figura en la Constitución de Chubut, la energía la debe proveer la Dirección General de Servicios Públicos (DGSP), y tal es así que la misma realiza la contratación y los alquileres de los motores».

Consultado sobre el proyecto que la zona aguarda desde hace tiempo, manifestó que «todos los intendentes estamos esperanzados de que se concrete; tuvimos la visita del Director de Energía y de personal de Infraestructura, precisamente (Sebastián) De la Vallina, quien nos comentó la iniciativa que es financiada por Nación, confirmando que la tienen como algo prioritario, además de que es intención del Gobernador dejar esta obra iniciada».

En el ámbito político y transitando el anteúltimo año de su segundo mandato, Gómez anticipó sus intenciones dentro del escenario chubutense: «Por lo pronto, el futuro político es terminar este segundo mandato de la mejor manera posible. No es el mejor tiempo el que nos tocó en este presente económico y social que estamos viviendo y lo que aconteció luego de 2019. Tuve la alegría de ser reelecto pero en 2020 vino la pandemia y todo lo que ello significó. Son tiempos difíciles y no hay nada en concreto, lo certero es que es un segundo mandato y la Ley establece que se puede repetir una vez, y con eso ya estaría concluido mi paso por la Intendencia. Dicho esto, si me preguntan qué va a pasar conmigo, lo próximo que tengo es que soy planta (permanente) del Hospital Rural de Gobernador Costa, soy enfermero y trabajador de allí y ese es mi lugar. Por lo pronto, ese es mi destino», apuntó Gómez.