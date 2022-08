El ministro Jorge Taiana llegó a Chubut para participar de los actos por la Masacre de Trelew

El vicegobernador, Ricardo Sastre, acompañado por el ministro de Gobierno y Justicia, Cristian Ayala, el titular de la Policía Seguridad Aeroportuaria (PSA), José Glinski y la subsecretaria de Derechos Humanos, Carla Sánchez Galindo, recepcionaron al ministro nacional al llegar a la Provincia, y se trasladaron al Centro Cultural por la Memoria en Trelew, para encabezar el acto central, en donde estarán presentes familiares; ex presos y presas políticos, funcionarios provinciales y nacionales; militantes y vecinos de la zona.

Cabe destacar que este fin de semana se llevaron a cabo una serie de actividades culturales junto a ex presos y presas políticas de todo el país y familiares en Chubut. Se trató de una agenda nutrida de actividades culturales y artísticas, que fueron realizadas en conjunto con la Asociación de Familiares de la Masacre de Trelew.

Verdad y Justicia

Luego de su llegada, Jorge Taiana mantuvo contacto con los medios de prensa, y señaló que “lo importante de la conmemoración es hacer continuidad de una política que se basa en la verdad; hay que saber qué pasó para poder establecer justicia, y esa verdad y esa justicia deben llevar a la memoria; a recordar y a la reparación. Creo que este acto se encuadra en el marco de la memoria y la reparación”.

“En nuestra historia hay muchos hechos de violencia, pero este tiene un carácter simbólico grande y, quizás, nos sirva a todos para aprender de estos hechos y poner en valor y resaltar, aún más, que el año que viene cumplimos cuarenta años de democracia en paz”, finalizó Taiana.

Lección de vida

A su vez, el vicegobernador destacó que “recibimos al ministro, conversamos parte de su historia de vida y esa experiencia que tuvo en nuestra zona en la cárcel de Rawson. Que se los pueda recordar y conmemorar, no es un dato menor. El pueblo del Chubut acompaña en gran medida y 50 años, no es poca cosa”.

“No hay nada para celebrar, si para recordar. Espero que esto sea una lección de vida y que esto no se vuelva a repetir. Estamos en otra época y las cosas se pueden solucionar mediante el diálogo, con justicia y en mesa de consenso. El Estado tiene que acompañar siempre, es una pata fundamental en este tipo de acciones”, finalizó Sastre.