Ehnes analizó que los mercados reaccionaron «tibiamente» a las medidas anunciadas por Massa

El economista y especialista en Finanzas, Daniel Ehnes, habló sobre las medidas anunciadas por Sergio Massa y calificó como «tibia» la reacción de los mercados.

En diálogo con División Noticias, planteó que «desde el punto de vista financiero, los mercados reaccionaron tibiamente, no hubo una algarabía ni una caída de los activos argentinos, con lo cual, más allá de que inicialmente venían recuperándose los bonos y activos con la especulación de que (Massa) sería nombrado, hoy pausaron esa recuperación y esperan a ver cómo dichas medidas anunciadas se traducen en hechos concretos».

En el mismo sentido, Ehnes sostuvo que «algunas de las medidas tienen que ver con lo que ya había anunciado (Silvina) Batakis, Massa dio un mensaje más político o de conjunción de intereses que están en puja; la verdad es que el cuello de botella que tiene la Argentina es financiero, no es una crisis económica en general porque hay un montón de indicadores económicos que están dando positivos, desde el año pasado mostrando un crecimiento económico, y este año con un crecimiento por encima de las expectativas de la región en un contexto mundial complejo».

«El mensaje (del nuevo Ministro de Economía) buscó más que nada tranquilizar ese mercado financiero que era el que estaba apostando a la caída, por lo cual se fue (Martín) Guzmán y por lo cual el Riesgo País llegó casi a tocar los 3.000 puntos y debió subirse fuertemente la tasa de interés, con los dólares disparándose. Ese mercado parece hacer dado una tregua y hoy se están esperando medidas concretas. Las que anunció básicamente son ortodoxas en contextos complejos, y probablemente en un contexto ‘sin grieta’ hubieran sido bien tomadas por el mercado, que siempre busca estas medidas efectistas. Pero el caballo se ve andando al galopar, entonces están esperando que todo ello se traduzca en disposiciones concretas, normas y demás, que todavía no se ve y probablemente se vayan anunciando en las próximas semanas», apuntó el economista.

Consultado sobre el cese de la emisión monetaria por parte del Banco Central (BCRA), que fue uno de los anuncios de Massa, Ehnes explicó que «claramente vamos a tener dos meses ‘malos’, uno es julio que ya pasó, y agosto por una cuestión de corrimiento de expectativas y trasvasamiento de un mes a otro de expectativas inflacionarias; a mediano y largo plazo, entre la suba de tasa de interés, los dólares financieros que han bajado fuertemente y que estaban tocando los $340 pero llegaron a $290, podríamos esperar que la inflación se desacelere, pero no tanto; posiblemente el mes pasado haya sido del 8%, este mes sería del 6% aproximadamente, y así reduciéndose».

En cuanto a la quita de subsidios en las tarifas de luz y gas para algunos usuarios residenciales, el economista advirtió que «influirá pero no tanto, ya que la Canasta Básica tiene un peso muy fuerte en lo relativo a alimentos y bebidas; después seguridad, salud y educación, gastos del hogar en cuanto a servicios y demás en una menor medida; de hecho el INDEC calcula que más o menos el 10% de los ingresos del hogar es destinado a pagar los servicios de luz, gas, telefonía y demás», sumando a ello que «cualquier salto o corrección allí no implica un salto inflacionario si las correcciones vienen por el otro lado, pero sí es un componente; de todos modos, Massa ya había anunciado que unas 4 millones de personas no se habían anotado en la segmentación».