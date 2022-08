Consenso para impulsar la “Marca Patagonia”

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, presidió este martes, la apertura oficial del Parlamento Patagónico en la Legislatura Provincial. Legisladores de nuestra Provincia, junto a sus pares de Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Pampa, Río Negro, Neuquén, trabajarán en conjunto sobre temas importantes para la región. “La Marca Patagonia es una muestra de solidaridad y nos pusimos de acuerdo los Gobernadores. Tenemos que luchar por un lugar dentro de un verdadero federalismo”, destacó.

Del acto, participaron el vicegobernador del Chubut, Ricardo Sastre, el titular del Parlamento Patagónico, Emmanuel Trentino, el presidente de la Comisión del Parlamento Patagónico por la Provincia del Chubut, diputado provincial Roddy Ingram; el ministro de Gobierno y Justicia, Cristian Ayala, su par de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Roberto Jure, de Seguridad, Miguel Castro, y de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, Leandro Cavaco; el ministro del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, Ricardo Napolitani; el vicegobernador de la Provincia de Santa Cruz, Eugenio Quiroga; el vicegobernador de la provincia de Río Negro, Alejandro Palmieri; la ministra de Producción de la Provincia de Santa Cruz, Silvina Córdoba; la senadora nacional, Nancy González, diputados provinciales y legisladores de Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Pampa, Río Negro, y Neuquén; el intendente de Rawson, Damián Biss; el presidente de la Cámara Argentina China, entre otros invitados.

Trabajo mancomunado

Al hacer uso de la palabra, Arcioni ponderó la jerarquización del Parlamento Patagónico por parte de los legisladores “con esta regularidad que necesitamos para abordar los temas que nos ocupan a las seis provincias que lo conforman la región patagónica. Hay algo que es fundamental, con los objetivos que los tienen que unir, y que estamos todos acá por la gente, por devolver la dignidad a todos y cada uno de los ciudadanos, y me refiero a todos los sectores, desde el trabajador, al industrial, al inversor; y esa mirada solidaria, que tenemos y que tenemos que tener”.

“Veo legisladores de distintos partidos políticos, distintas ideologías, con distintos puntos de vista para la solución de los problemas; y me es gratificante la unidad, la unión ante el objetivo prioritario que tenemos que tener todos aquellos que ejercemos una función pública, más en cargos electorales, que es la búsqueda del bien común de todos los ciudadanos, y por sobre todas las cosas, de la región patagónica”, ponderó Arcioni.

El Gobernador recordó que “fui integrante de esta Casa como vicegobernador y asistí a reuniones del Parlamento Patagónico y sé cómo se trabaja. El diputado Ingram me acercó informes sobre cómo se trabajó durante la pandemia, y sobre los temas que son preocupación, y es bueno que no se confundan con los vivos que lo toman como algo electoral, de ninguna forma. Por ello, vuelvo a agradecer la jerarquización de este espacio de políticas públicas de Estado”.

Verdadero federalismo

“Cuando hablamos de la solidaridad, la marca Patagonia es una muestra de solidaridad y nos pusimos de acuerdo los Gobernadores. Es algo sobre lo que van a trabajar con los ministros de la Producción en las comisiones, clara definición de unidad. Tenemos que sentirnos orgullosos, se construye con el tiempo, templanza, y lo valoro muchísimo. Podemos hablar de los principios y división de los poderes, muchos somos hombres de leyes; pero el Estado es uno solo. Y cuando hablamos de federalismo, nos llenamos la boca hablando de federalismo, pero hay algo que es cierto: tenemos que luchar por un lugar dentro de un verdadero federalismo. Y más allá del color político-partidario son diputados que representan al pueblo de la Patagonia”, remarcó el mandatario provincial.

Asimismo, añadió que “este pueblo necesita trabajo, dignidad, y paz social. Sin estos elementos no hay inversión, trabajo, ni esperanza, desarrollo para futuras generaciones. Necesitamos de los legisladores y de un Parlamento Patagónico firme, sólido, que más allá de las ideologías y de los partidos políticos. Tenemos recursos naturales, energía, turismo y un sinfín de recursos para reconvertir nuestra matriz en cada provincia, tenemos todas las actividades que pueda desear una región, nuestro problema es las distancias, y se nos encarece todo. La conectividad terrestre nos traerá mejor traslado de turismo y mercaderías, tenemos puertos, con Chubut seis puertos, cuatro aeropuertos, falta mejorar la conectividad terrestre”.

“El transporte aéreo genera riqueza, y debemos ir a discutir por más frecuencia, juntos. Viedma, Tierra del Fuego, La Pampa, Río Gallegos, tenemos que ver la comunicación por todas las cosas por engrandecer nuestra región”, sostuvo el Gobernador.

Conformación de la CONADEPA

En tanto el vicegobernador agradeció la participación de más de 40 diputados de la región patagónica y expresó: “Tenemos un objetivo en común que es el poder trabajar en bloque y atender los requerimientos y las necesidades que tiene una región tan extensa como es la patagónica”.

En tal sentido, afirmó que “a partir de la conformación de la CONADEPA y distintas acciones que -en conjunto- podemos llevar adelante pueda tener mucha más fuerza la voz de los patagónicos, que en muchos casos se ahoga en cuestiones en un país federal, que a la hora de los hechos no se aplica”.

“Pienso que a partir de un trabajo en conjunto como el que podemos llevar adelante, como el que se viene realizando con la conformación del Parlamento patagónico, podemos ser escuchados; y poder tener objetivos y beneficios para una región que hace muchos años fue postergada”, continuó el Vicegobernador.

“Simplemente, darles la bienvenida a todos, agradecerles por estar presentes y que realmente ese Parlamento patagónico sea tan exitoso como los anteriores, que se han replicado en otras provincias de nuestra querida Patagonia”, cerró Ricardo Sastre.

Conclusiones en Puerto Madryn

Al hacer uso de la palabra, Roddy Ingram agradeció la presencia de autoridades y señaló que “mañana van a tener en Puerto Madryn las conclusiones a la que arribaron las diputadas y los diputados en las comisiones; vemos todos los días que las problemáticas que tienen las provincias patagónicas es una sola. Cuando decimos que la marca Patagonia no es de ninguna provincia, es de todos y creo que hoy los ministros de Producción van a tratar la marca Patagonia”.

Asimismo, “dialogando con el Gobernador y vicegobernadores hablamos de la necesidad de la CONADEPA; y siendo muy respetuosos del trabajo que realizan gobernadores, vicegobernadores e intendentes golpeando puertas en Buenos Aires, necesitamos esta comisión, un intermediario para agrupar todas estas problemáticas que son de los patagónicos. Esperemos que pronto el Ejecutivo nacional nos dé la importancia para poder concretar esto”, finalizó Ingram.