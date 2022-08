Conflicto mapuche: Alberto Fernández le pidió la renuncia a Magdalena Odarda

El presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia a la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, que protagonizó varios conflictos con gobernadores patagónicos a raíz de la relación que el Gobierno buscó construir con la comunidad mapuche y, en particular, con grupos autodenominados mapuches que perpetraron ataques y tomas violentas en la región.

La salida de María Magdalena Odarda —quien se desempeñaba al frente del organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde 2019— se dio en el marco del conflicto con la comunidad mapuche que se registra en la provincia de Río Negro. Analía Noriega la sucederá en el cargo.

Tal como precisa el sitio oficial del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Odarda es abogada y Magister en Políticas Públicas y Gobierno (Universidad Nacional de Río Negro). Además, fue senadora de la Nación entre 2013 y 2019, año en el que justamente inició su gestión en el INAI.

El escenario, marcado por el conflicto con la comunidad mapuche en área en la cual se desempeñaba Odarda, provocó un importante desgaste en su gestión que ahora encuentra un desenlace con el pedido de renuncia por parte de Alberto Fernández.

A través de un comunicado de Presidencia de la Nación, la salida de la funcionaria se hizo oficial a las 19.35 y por ese mismo medio se precisó el nombre de la nueva titular: Analía Noriega, Licenciada en Trabajo Social, Coordinadora nacional del programa de Relevamiento Territorial Ley 26160 y Miembro fundadora de la fundación Napalpi.

En su renuncia, Odarda fundamentó: “Está motivada por mi salud, que se ha visto deteriorada estos últimos años, sobre todo por no haber tomado ni un solo día de vacaciones en varios años, ni haber realizado un solo viaje al exterior en pos de la búsqueda de la austeridad que ha caracterizado a nuestra gestión”.

Desde 2013, María Magdalena Odarda fue senadora nacional por la provincia de Río Negro, hasta 2019. Representó a la fuerza política provincial RIO y supo ser candidata a vicegobernadora en aquella provincia en la fórmula que encabezó Martín Soria, quien actualmente es el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Odarda se desempeñaba bajo su ala. “El ministro agradece a Magdalena Odarda por la labor desempeñada”, se lee al pie del comunicado de presidencia que hizo oficial su salida.

El conflicto con la comunidad mapuche que registra la región de la patagonia nacional generó un importante desgaste en la figura de Odarda, quien desde hace tiempo fue el centro de las críticas por parte de la gobernadora rionegrina Arabela Carreras.

“Creemos que no logran defender adecuadamente los intereses de los pueblos originarios en Río Negro porque no distinguen los grupos que violan la ley de las comunidades pacíficas que existen”, supo señalar a fines del año pasado la mandataria provincial en relación al rol del INAI.