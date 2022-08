«Massoni probablemente será un candidato con mucho consenso dentro de la UCR»

El diputado provincial de la UCR, Manuel Pagliaroni, se refirió al contexto político actual de cara al 2023, como así también a la iniciativa de incorporar a Federico Massoni como candidato a intendente de Trelew por el radicalismo, una propuesta que generó un importante ruido dentro del seno del espacio partidario.

En diálogo con Clave Política, el legislador sostuvo que «no creo que se haya generado mucho ruido sino que algunos actores pueden haberse visto sorprendidos; pero no dentro del radicalismo de Trelew que es donde militamos, tratando de llevar a la gente un proyecto político que saque a la ciudad de la situación en la que está» y planteó que «no me cabe duda de que es la localidad que peor está en materia de política y de servicios, y conformar un frente político que pueda incluir a muchos sectores me parece correcto, más allá de que a algunos les pueda resultar mejor o peor para sus ambiciones personales; nosotros estamos pensando primero en la ciudad, luego en un radicalismo fuerte que viene trabajando localmente hace muchos años, y en ese marco probablemente Massoni pueda ser un candidato con mucho consenso dentro de la UCR».

«Todos hablamos con todos», reconoció Pagliaroni, quien destacó «el consenso que se ha logrado en la Legislatura, donde hemos conversado no solo con diputados de otros bloques sino también con dirigentes de otros espacios; y se intentó hacer lo mejor para la provincia».

«Con el PRO tenemos muchísimas diferencias, sin embargo desde 2015 hasta aquí hemos venido compartiendo un mismo espacio en mayor o menor medida y eso va a seguir sucediendo. Lo importante es el proyecto que se conforma hacia adelante y que sea lo que la gente está esperando. Y si lo hacemos de manera amplia, la gente va a percibir que hay posibilidades de concretarlo», señaló, recalcando que «si llegamos con 10 candidatos a intendente y gobernador y cada uno saca el 10%, es un fracaso».