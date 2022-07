“Las Morenitas” vencieron a Independiente y jugarán la Final ante Brown

Este domingo, se definió la segunda llave Semifinal del Torneo Apertura de Futbol Femenino de la Liga del Valle del Chubut, del certamen “Nuria Lamela”.

Bajo una intensa llovizna, las chicas de JJ Moreno se impusieron por 3 a 2 ante Independiente de Trelew y se ganaron su lugar en la Final que jugarán ante Guillermo Brown.

JJ Moreno, finalistas del Apertura

El Torneo Apertura de Futbol Femenino de la Liga del Valle del Chubut, certamen denominado “Nuria Lamela”, conoció este domingo en la tarde en Puerto Madryn, bajo una intensa lluvia, a las clasificadas a la Final de la Copa de Oro.

Fue victoria para JJ Moreno ante Independiente de Trelew por 3 a 2 y así, las bicampeonas, invictas en el certamen actual, jugarán nuevamente por el título ante sus pares de Guillermo Brown.

Comenzó ganando el equipo que comanda Hugo Barroso, con el gol que en el primer tiempo anotó Abril Girandi; diferencia a 2 a 0 que extendió en el segundo tiempo Stella Maris “Chochy” Hernández.

Sin embargo, las chicas del “Rojo” no dejaron de buscar el descuento y lo encontraron minutos después a través del gol de Florencia Nahuelcheo, y minutos después se dió el empate anotado por Nicol Jones.

Sobre el final, a los 40´minutos, con “Las Morenitas” en plena posición de ataque y buscando ampliar la diferencia que las llevara a la final, a los 40´, anotó nuevamente “Chochy” Hernández, para concretar el 3 -2 que selló el partido.

El cotejo, también tuvo incidencias, como la expulsión de una jugadora local y una visitante, tras agredirse mutuamente por lo que el árbitro Víctor Manosalva sacó sendas tarjetas rodas.

Con este triunfo, las comandadas por Hugo Barroso, lograron su pasaje a la Final, listas para jugar su tercera final consecutiva, en esta oportunidad frente a Guillermo Brown. Las brownianas, vale destacar, consiguieron su lugar en la definición al vencer ayer sábado a sus pares del Deportivo Madryn, por 2-1.

Así, el título del futbol femenino en la Copa de Oro, quedará en la ciudad de Puerto Madryn.

Nuevamente incidentes en el fútbol femenino

El domingo, nuevamente se dieron situaciones de violencia en las Semifinales del futbol femenino valletano: el sábado, ya se habían dado agresiones por parte del público local del Deportivo Madryn a la terna arbitral afectada al encuentro, como así también agresiones de asistentes al partido a jugadoras brownianas como ser Florencia Fernández y Priscila Escalante, situaciones que terminaron en denuncia penal y evaluación en centro de salud.

Este domingo, tras el partido entre JJ Moreno e Independiente de Trelew que fue victoria para las madrynenses, uno de los integrantes del CT del “Rojo” agredió no solo verbalmente, sino también físicamente, con golpes de puño, al ayudante de campo de Hugo Barroso, Diego Girandi.

Lo cual, derivó en una trifulca, gritos, insultos entre planteles de uno y otro equipo, con sus respectivos colaboradores y allegados intentando separar para calmar las aguas. Según trascendió, también los damnificados realizarán la correspondiente denuncia dado que hay pruebas fotográficas y material en video para respaldarlo.

Vale destacar que ni en Deportivo Madryn vs. Guillermo Brown ni en JJ Moreno – Independiente, se contaba con presencia policial. La disposición de efectivos policiales, no es exigida por parte de la Liga del Valle en la rama femenina. Ahora, tras estos dos casos, deberá ser reevaluada esa decisión.