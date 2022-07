Flamengo cayó por penales ante Regatas en cuartos de final

Este jueves, en el juego por Cuartos de Final del Mundial de Clubes Continental Cup Bucaramanga 2022, Flamengo de Comodoro Rivadavia cayó en tanda de penales ante Mendoza de Regatas.

Hoy por la tarde, desde las 19:30 horas, el equipo comodorense juega ante el colombiano Barrancabermeja por el quinto puesto.

Irán por el 5° puesto

El elenco comodorense no pudo ante Mendoza de Regatas, que lo venció en los penales luego de un durísimo partido en los 40 minutos reglamentarios, donde fue igualdad 1 a 1, por los cuartos de final del Mundial de Clubes Continental Cup Bucaramanga 2022.

El certamen internacional es organizado por la colombiana ACFS (Asociación de Clubes de Futsal de Colombia), y el elenco rojinegro contó para esta participación con el apoyo del Ente Autárquico Comodoro Deportes y Dirección General de Deportes Municipal.

El equipo comodorense, actual campeón argentino de fútbol de salón, ganó el boleto a instancia internacional al ganar en 2019 la División de Honor de Clubes campeones en Rosario.

El elenco patagónico fue primero del Grupo C en la fase regular y se enfrentó ante el segundo de la Zona A, Mendoza de Regatas, a quien vencía en el primer tiempo por 1 a 0 con tanto de Pablo Álvarez. Flamengo contó con chances para aumentar la ventaja, pero no consiguió el segundo gol y fue mermando su intensidad, aunque fue claro protagonista durante todo el cotejo.

Promediando el complemento, en gran individual, Marco Basile con un remate cruzado igualó el pleito y mandó todo a los tiros del punto penal, donde todos marcaron en la primera seguidilla de tres, y Mauro Albertini, arquero mendocino de selección Argentina, le contuvo el disparo a Gonzalo Páez, para que luego Mariano Garbín le diera el pase a semifinales al equipo cuyano.

Gran torneo realizado por el elenco comodorense, seguro gran desazón en el campeón nacional que esperaba llegar al último día en el certamen internacional con chances de título, pero se topó con un duro rival, como todos en el torneo, que supo mantenerse en partido.

Flamengo terminará esta tarde su participación en la Continental Cup, ya que jugará hoy 19:30 horas, su último juego, por el quinto puesto ante Barrancabermeja de Colombia, que ayer también fue eliminado en los penales por otro electo cafetero, Piratas de Tibu.

Las semifinales será el colombiano Piratas Tibu ante Mendoza de Regatas, y el local Bucaramanga 400 años enfrentando a Colorado Futsal de Brasil.