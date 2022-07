Barrientos y Bergna, ganadores del Súper 4 en Comodoro

El sábado por la noche en el Gimnasio Municipal N°1 de Comodoro Rivadavia, se llevó a cabo la 5° de la Liga Patagónica Amateur de kickboxing, que tuvo como ganadores del Súper 4 Juvenil y Femenino a Agustín Bergna (Team Araneda) y Leila Barrientos (Pierina Team).

Además, Agostina Brodersen (Gym Fight Club) se adjudicó el título femenino LPAK hasta 84kg.

Con ganadores en una nueva cita el kick boxing regional

El pasado sábado, en el Gimnasio Municipal N°1 de Comodoro Rivadavia, se desarrolló la 5° edición de la Liga Patagónica Amateur de Kickboxing y Full Contact, organizada por el director de la Liga, Darío Achaval, y el promotor Leandro Moreno, junto a todo su equipo de trabajo de CFC Producciones.

El evento contó con el aval de WKN, el apoyo del Ente Autárquico Comodoro Deportes y Dirección General de Deportes Municipal, y tuvo tanto combates en ring como en tatami, con el debut de las nuevas categorías de iniciación denominadas light kickboxing, light contact y muay thai amateur.

Entre los segmentos principales se destacó Agustín Bergna (Team Araneda) y Leila Barrientos (Pierina Team), ganadores del Súper 4 Juvenil y Femenino, respectivamente.

También Agostina Brodersen (Gym Fight Club) se adjudicó el título femenino de la Liga Patagónica hasta 84kg., al vencer en fallo dividido a la caletense Sheila Nair Saiegg (Osorio Team).

En tanto, la Copa FM La Popu quedó en manos de Lautaro Paniagua, que superó de forma unánime a Axel Cabrera. También se destacó la victoria de Ciro Barrientos (Team Araneda) en fallo unánime sobre Martín Paniagua (Muñoz) hasta 40kg.

En el Súper 4 Femenino, las semis fueron para Leila Barrientos (Pierina Team) y la madrynense Yanina Toledo, quienes vencieron a Abigail Vélez (Warriors) y Wanda Trigo (Caleta Olivia) respectivamente, y luego se midieron en la final, imponiéndose Barrientos de forma unánime.

En el Súper 4 Juvenil masculino Agustín Bergna derrotó en semifinales a Yamil Muñoz, mientras que Agustín Vera ganó por descalificación ante Genaro Maglione. La final, fue fallo unánime para Bergna, que mostró gran poder de fuego para derrotar a Agustín Vera, en una gran pelea.

«Las sensaciones siempre son las mejores porque se vivió una fiesta tremenda. Lo que más me gustó fue lo repartido que fueron los títulos, creo que se fueron todos contentos, y muy merecidos. Destaco el título hasta 72,500 de Agustín Bergna, un chico muy fuerte, una pelea durísima con Agustín Vera. Se premia a los campeones, pero los títulos hay que defenderlos fecha a fecha, así que siempre queda la expectativa a futuro, de esta Liga Patagónica que siempre sorprende», comentó Darío Achaval, apenas finalizada la velada.

Por su parte, el promotor Leandro Moreno señaló: «Hoy tuvimos nuevamente una fiesta del kickboxing amateur, más de 70 combates, mucha paridad, emoción. Me pasó emocionarme viendo a un nene de 5 años haciendo Kick-light, se me vinieron recuerdos de tanto trabajo que venimos haciendo. Es el fruto de 20 años trabajando en esto, el fruto de un trabajo serio».

«Se viene el CFC9, lo dije, lo mantengo, mi gente a veces me reta, pero para mí es la velada N°1 que tiene la Argentina, se la peleo a cualquiera. Estamos lejos de Buenos Aires, pero es la velada N°1 por los competidores que mostramos de la región, con una puesta en escena que no se ve nunca. Apostamos mucho en eso, nos jugamos mucho y por eso todos quieren venir. Nos sentaremos a analizar esta velada, y estaremos trabajando entre agosto y septiembre, para ponerle fecha definitiva», concluyó Moreno.

KICK BOXING – LIGA PATAGÓNICA AMATEUR V EDICIÓN

EN COMODORO RIVADAVIA

Resultados

Súper 4 Femenino – Hasta 66,500kg

Semifinales

Leila Barrientos (Pierina Team): GFU – Abigail Vélez (Warriors):P

Yanina Toledo (P. Madryn): GFU – Wanda Trigo (Chino Team – C. Olivia)

Final: Leila Barrientos (Pierina Team): GFU – Yanina Toledo (P. Madryn)

Súper 4 Juvenil Masc. – Hasta 72,500

Semifinales

Agustín Bergna (Team Araneda): GFU – Yamil Muñoz (Warriors): P

Agustín Vera (GFC): GPDSQ – Genaro Maglione (Team Aibar – C. Olivia): PDSQ

Final: Agustín Bergna (Team Araneda): GFU – Agustín Vera (GFC)

Título Femenino Liga Patagónica Amateur (Hasta 84kg.)

Agostina Brodersen (GFC): GFD – Sheila Nair Saiegg (Osorio Team C. Olivia)