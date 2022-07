“Los chicos necesitan volver a las aulas”, afirmó el nuevo Ministro de Educación

El gobernador de la Provincia, Mariano Arcioni, le tomó juramento este martes al nuevo ministro de Educación, José María Grazzini. En ese marco, el mandatario destacó la figura conciliadora del flamante funcionario y ratificó que “los brazos están abiertos para seguir dialogando, conversando, teniendo en cuenta que la solución es con los niños y niñas dentro de las aulas”.

La escribana de Gobierno Adriana Martínez, tuvo a su cargo la lectura del decreto Nº 777/22, a través del cual se puso formalmente en funciones a Grazzini, quien supo desempeñarse como ministro de Gobierno y Justicia hasta diciembre del 2021. Luego refrendaron el acta de asunción Nº 72, el Gobernador Arcioni y los funcionarios provinciales.

Tras la toma de juramento, el mandatario provincial destacó que “para mí es un motivo de alegría que (Grazzini) se haya incorporado y haya confiado en esta gestión. Para todos nosotros es un honor tenerlo y que se sume a un área muy importante como es el Ministerio de Educación” y valoró “su capacidad política, su capacidad de trabajo, su esfuerzo, honestidad y lealtad hacia los proyectos de bien que ha demostrado a lo largo del tiempo que nos ha acompañado, hoy se ve ratificado en su voluntad de hacerse cargo y de asumir tamaña responsabilidad”.

“Ratifico el orgullo y el honor que significa sumarlo, porque sé de las cualidades y calidades que tiene y que hoy las brindará en un área tan sensible como la de Educación. Vamos a seguir trabajando en conciliarnos, porque hay que pensar que no solamente son las negociaciones paritarias y salariales, sino que tenemos que dar una discusión mucho más amplia con toda la comunidad educativa, con los padres, los cuerpos docentes, auxiliares, referentes políticos para volver a poner en valor a la educación”, indicó el mandatario provincial.

Asimismo, el Gobernador remarcó que “es algo que nos ha ocupado a lo largo del tiempo, y pese a todos los problemas financieros que hemos tenido, no hemos confrontado absolutamente con nadie, apostamos a la educación de nuestros niños. Estoy convencido de la responsabilidad y del empeño que le va a poner Grazzini en este desafío”.

“Ponemos lo mejor los 7 días de la semana, las 24 horas para poder revertir una situación que hoy estamos logrando, y lo hacemos con el acompañamiento de todos. Vamos a ir por este camino de conciliar y saber cuál es nuestro objetivo que es que los niños y niñas estén en las aulas y que todas las discusiones pedagógicas, salariales que se tengan que dar sea con los niños en las aulas”, manifestó Arcioni.

Diálogo

En su discurso, el Gobernador de la provincia expresó que “los brazos están abiertos para seguir dialogando, conversando y tener en cuenta que la solución es con los niños adentro de las aulas. Hemos demostrado la mejor predisposición, seguimos dialogando con respeto por sobre todas las cosas. El cuerpo docente y los auxiliares hacen un esfuerzo enorme, no es solamente un Gobernador y su equipo, las cosas se hacen con el acompañamiento de todos y sobre todo de los trabajadores estatales que pasaron momentos muy difíciles”.

“Hay que trabajar siempre para igualar, pero hay que saber que los recursos del Estado los ponemos siempre a disposición de todos. Hay que llegar a todos y a cada uno de los chubutenses, y vamos a continuar esa conciliación que los chubutenses nos están pidiendo. A la grieta no la acepto en absoluto, no lleva a ningún lado, hay un lado y otro que lo único que hacen es criticar y poner palos en la rueda, quedando el pueblo atrás. Acá hay que traer soluciones, trabajo, esfuerzo y así vamos a salir adelante”, manifestó el mandatario provincial.

“Venimos a escuchar y conciliar”

Por su parte, el flamante ministro de Educación detalló que “es un gran desafío, creo y soy un ferviente creyente de la educación pública, creo que las bases de nuestro país se fundaron a través de la educación pública, hemos albergado a gente de todo el mundo, que se ha educado en nuestro país. Debemos apostar a seguir haciendo crecer este sistema, conciliando entre todos los actores: políticos, sindicales, trabajadores de las diferentes áreas de la educación, poder volver a tener esa educación que teníamos en Chubut”.

“Los chicos necesitan volver a las aulas, tener esas ganas que todos hemos tenido alguna vez de recorrer los caminos de la escuela, juntarnos con nuestros compañeros, es una necesidad después de una pandemia y una crisis que afectó a todo el mundo, a nuestro país, y Provincia. Es necesario recuperar ese vínculo entre los alumnos, docentes y el Gobierno, y a eso hemos venido; a escuchar, a conciliar, y a poner mucho trabajo para volver a recuperar la educación que teníamos”, refutó Grazzini.

En cuanto al equipo de trabajo, el funcionario indicó que “pedagógicamente el Ministerio viene trabajando muy bien, las políticas educativas a nivel nacional están haciendo un buen trabajo dentro de las aulas, vemos que hay personas que tiene un gran conocimiento, vamos a analizar cada una de las áreas, seguramente va a haber una reestructuración dentro del Ministerio, pero lo voy a ir anunciando medida por medida”.

“Lo primero que voy a hacer es juntarme con el equipo pedagógico, siempre pensando en los chicos y chicas. Hoy mi cabeza esta puesta en ellos, tengo hijos que estudian en escuelas públicas, así que mi visión hoy esta apuntada en eso”, apuntó Grazzini.