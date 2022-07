Arcioni anunció un aumento de pensiones para los ex combatientes

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, encabezó este miércoles la apertura del Encuentro Provincial de Veteranos de Guerra de Malvinas que reunió en Gaiman a un centenar de ex combatientes de distintas localidades chubutenses. En la jornada, el mandatario anunció un aumento en las pensiones honoríficas y anticipó que tendrán funciones específicas en el nuevo convenio colectivo del Ministerio de Desarrollo Social.

“Ustedes tuvieron la tarea de defender nuestras Islas y hoy tienen la tamaña responsabilidad de dejar el legado en las nuevas generaciones de lo que significa esa ¨malvinización¨ que tenemos que tener todos los argentinos”, destacó Arcioni en el acto desarrollado esta mañana en el Centro Arturo Roberts, donde además se realizó el descubrimiento de una placa en reconocimiento a los soldados que combatieron por la soberanía nacional.

Presentes

En el encuentro estuvieron presentes el intendente local, Darío James; el secretario General de la Gobernación, Alejandro Sandilo; la ministra de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud, Mirta Simone; las subsecretarias de Desarrollo Social, Ana María Iturra; de Políticas Sociales; Gabriela Ferrari; de Desarrollo Social y Familia, Humberto Payllafil; y el titular de la Unidad Coordinadora Provincial de Ex Combatientes “Islas Malvinas”, Guillermo Huircapán.

Participaron además referentes de los Centros de Veteranos de Trelew, Puerto Madryn, Esquel y zona Noroeste, Comodoro Rivadavia, Rawson, Colonia Sarmiento, Gaiman y ex combatientes de El Hoyo, José de San Martín, Lago Puelo y Dolavon.

Pensiones

En su discurso, Arcioni consideró que “las palabras de agradecimiento y reconocimiento a los ex combatientes siempre son pocas respecto a todo lo que ustedes hacen, hicieron y van a hacer”.

Aseguró que el Estado “siempre va a estar en deuda con ustedes, por eso con la ministra (Mirta Simone) y con esta área específica que tienen los ex combatientes, se está trabajando para que sean parte del nuevo convenio colectivo del Ministerio de Desarrollo Social y haya misiones y funciones específicas para los ex combatientes”.

El gobernador indicó que “era un área prácticamente sin movimiento, por eso nos pusimos a evaluarla y a trabajar fuertemente”.

En ese sentido, anunció que “pese a los duros momentos económicos que atravesó la provincia, hoy estamos en condiciones de poder anunciar que decidimos aumentar las pensiones” para los ex combatientes. “Ya he dado las instrucciones para que por decreto haya un aumento de 50 mil pesos para cada una de ellas, que son 396 ex combatientes que cobran aproximadamente 93 mil pesos”.

Unificar voces

El mandatario manifestó que “lo que tenemos que ir haciendo es unificar, tener voces, que los reclamos tengan respuestas y ser parte. Que no nos acordemos de las Malvinas el 2 de abril, o el 14 de junio ni el 19 de junio cuando llegaron de Malvinas a Madryn, tenemos que acordarnos todos los días”.

Sostuvo que “nosotros tenemos la máxima responsabilidad de encontrar soluciones a cada una de las cosas y no echar culpas hacia atrás, tenemos que sentarnos a solucionar los problemas”, concluyó.

Convenio colectivo

La ministra de Desarrollo Social, Mirta Simone, manifestó que “nosotros tenemos un área dentro del Ministerio que tiene que ver con ellos directamente. La idea es jerarquizarla, tengo instrucciones precisas del Gobernador de dar el espacio”.

Sostuvo que “estuvimos trabajando juntos ayer hasta muy tarde en un adicional de $50.000 junto al ministro de Economía, que el gobernador sacará próximamente por decreto. Es un gesto del gobierno provincial en reconocimiento a la Gesta de Malvinas. Nosotros tenemos 390 pensionados de Malvinas y este adicional llegará a todos y cada uno de ellos”.

También se refirió a las “designaciones de familiares en los lugares de los ex combatientes fallecidos y/o jubilados, y este encuentro tiene que ver con darle un nuevo impulso; que no sea solo el 2 de abril el día que nos acordamos de ellos, que tengan un lugar específico dentro del Estado Provincial a través de nuestro Ministerio. Estamos trabajando en convenio colectivo y era un área que todavía no había participado”.

En esa línea, precisó que se están definiendo “todas las áreas con las cuales tenemos que llegar a toda la población. Esta es un área que no tiene convenio, que está atravesada por diversas situaciones laborales, muchas funciones no están descriptas, entonces la persona que trabaja en ese rol lo va construyendo a medida que va pudiendo, no es una política definida desde un convenio. Por esto queremos darle impulso al área, que tenga los coordinadores locales y el coordinador zonal, y que desde allí se definan las políticas públicas para los centros de ex combatientes”.

Consejo Provincial de ex Combatientes

“Los ex combatientes han acercado muchas preocupaciones que tienen, saben que el tiempo pasa, que el día de mañana no van a estar y quieren saber qué va a pasar con esto que ellos vivieron, y que quieren que trascienda después de ellos”, manifestó Simone en diálogo con la prensa.

Indicó al respecto que “elaboraremos una política pública para ello, la propuesta es conformar el Consejo Provincial de ex Combatientes, en nuestro Ministerio tenemos muchos Consejos; el de Género y Diversidad, el de Niñez, Adolescencia y Familia, el de Adultos Mayores, y ellos no tenían ese espacio. Los Consejos trascienden las gestiones, eso es lo que nos importa. Es un órgano que rescata la voz de todos.

La ministra subrayó que “queremos llegar con el lugar dentro del convenio colectivo, con un espacio donde puedan compartir y ser escuchados, con una gestión que se pone a disposición de tramitar aquellas cuestiones que sientan que son dificultades y que solos no las pueden solucionar”.

Política de Estado

En tanto, el intendente de Gaiman, Darío James, les dio la bienvenida a los ex combatientes de toda la provincia y destacó que “para nosotros es un orgullo tenerlos a todos ustedes que son un orgullo nacional y que son muy importantes para la historia de nuestro país”.

El titular de la Unidad Coordinadora Provincial de Ex Combatientes “Islas Malvinas”, Guillermo Huircapán, manifestó que “la propuesta de la ministra Simone nos sorprendió gratamente, queremos jerarquizar el espacio de la unidad coordinadora para que desde allí se puedan hacer políticas públicas no solo en la parte social de los veteranos de guerra, sino también aportar al reclamo inclaudicable de nuestra soberanía nacional en las Islas Malvinas”.

Remarcó que “el broche de oro fue la visita del señor Gobernador anunciándonos que habrá una recomposición en nuestra pensión honorífica de veteranos que está bastante decaída y eso, en estos tiempos económicos tan complicados, ha caído muy bien en el sector. Le agradecemos al gobernador Mariano Arcioni por esa actitud”.

Huircapán sostuvo que el encuentro entre veteranos “es emocionante, nos reencontramos con viejas caras, ya no somos solo veteranos de guerra, somos veteranos de la vida, y nos sentíamos extraños cuando a los 20 años nos decían “veteranos de guerra”; hoy ya somos veteranos biológicamente y encontrarnos con cada uno de nuestros hermanos con quienes combatimos en las Islas Malvinas es una emoción tremenda”.

Reunión con James

Previamente al encuentro, el Gobernador mantuvo una reunión de trabajo con el intendente James, en la Municipalidad local, donde los ejes principales fueron las obras en ejecución en la localidad y las gestiones que llevan a cabo conjuntamente con Nación por la obra de la Planta Potabilizadora. Finalmente, las autoridades recorrieron obras en la zona de chacras.