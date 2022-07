Alertan por un nuevo caso de sarampión en Buenos Aires

Luego de que el Ministerio de Salud de la Nación confirmó un caso de sarampión en una niña de 2 años, residente en el partido de Vicente López, el Ministerio de Salud del Chubut, a través de la Dirección Provincial de Patologías Prevalentes y Epidemiología, recordó la importancia de sostener altas coberturas de vacunación con dos dosis de vacuna contra esta enfermedad (doble o triple viral), así como un sistema de vigilancia sensible capaz de detectar oportunamente los casos y así evitar su diseminación.

La vacuna es gratuita, obligatoria y se puede aplicar junto con otras del Calendario Nacional de Vacunación o con las vacunas contra Covid-19, en hospitales y centros de salud de la provincia.

La niña contagiada en Buenos Aires había mantenido contacto con un familiar que regresó recientemente de un viaje por Europa y África.

Esquemas de vacunación

Para evitar la reintroducción del virus del sarampión en el país, las carteras sanitarias nacional y provincial recomiendan verificar esquema de vacunación completo para la edad según Calendario Nacional de Vacunación:

– De 12 meses a 4 años: deben acreditar UNA DOSIS de vacuna triple viral.

– Mayores de 5 años, adolescentes y personas adultas nacidas después de 1965: deben acreditar al menos DOS DOSIS de vacuna con componente contra el sarampión aplicada después del año de vida (doble o triple viral) o contar con serología IgG positiva para sarampión.

– Las personas nacidas antes de 1965 se consideran inmunes y no necesitan vacunarse.

Para residentes de Argentina que viajen al exterior, principalmente a países con circulación viral:

– Niñas y niños de 6 a 11 meses de vida: deben recibir UNA DOSIS de vacuna doble viral o triple viral (“dosis cero”). Esta dosis no debe ser tenida en cuenta como esquema de vacunación de calendario.

– Niñas y niños de 12 meses: deben recibir UNA DOSIS correspondiente al calendario.

– Niñas y niños de 13 meses a 4 años inclusive: deben acreditar al menos DOS DOSIS de vacuna triple viral.

– Mayores de 5 años, adolescentes y personas adultas: deben acreditar al menos DOS DOSIS de vacuna con componente contra el sarampión (monovalente, doble o triple viral) aplicada después del año de vida o confirmar a través de un estudio de laboratorio la presencia de anticuerpos contra sarampión (serología IgG+ contra sarampión).

– Las personas nacidas antes de 1965 son consideradas inmunes y no deben vacunarse.

– Personas gestantes: se recomienda viajar si acreditan al menos DOS DOSIS de vacuna con componente contra el sarampión (doble o triple viral) aplicada después del año de vida o confirmar a través de un estudio de laboratorio la presencia de anticuerpos contra sarampión (serología IgG+ contra sarampión).

Asimismo, se aconseja considerar aplazar y/o reprogramar el viaje en embarazadas sin antecedentes comprobables de vacunación o sin anticuerpos contra el sarampión, así como en menores de 6 meses de vida por no poder recibir la vacuna y ser el grupo de mayor vulnerabilidad.

Es importante recordar que la vacuna doble o triple viral está contraindicada en menores de 6 meses, personas gestantes y con inmunosupresión. Para más información ingresar a: https://www.argentina.gob.ar/salud/sarampion/vacunacion#contraindicaciones

La vacuna con componente contra el sarampión en ocasión de un viaje debe ser aplicada por lo menos 15 días antes de viajar.

Próxima Campaña Nacional de Vacunación

Ante la situación epidemiológica internacional, el riesgo de reintroducción de enfermedades inmunoprevenibles, y con el objetivo de disminuir el acumulo de niñas y niños susceptibles y el riesgo consiguiente de un brote posterior a una introducción, el país realizará la Campaña Nacional de Seguimiento (CNS) contra sarampión, rubéola, paperas y poliomielitis entre el 1 de octubre y el 13 de noviembre. Durante la misma, los niños y niñas de 13 meses a 4 años inclusive (4 años, 11 meses y 29 días) recibirán una dosis adicional de las vacunas triple viral y antipoliomielítica inactivada (IPV).