5° puesto para Flamengo en el Mundial de Clubes

Cierre en el Mundial con el 5° puesto

Terminó el Mundial de Clubes Continental Cup Bucaramanga 2022 para Flamengo, con goleada 5 a 0 ante Barrancabermeja de Colombia, para demostrar todo su potencial en su primera participación internacional.

Diego Vargas marcó doblete, Jeremías Asencio abrió la cuenta, en tanto que en el complemento Luciano Vargas amplió la ventaja y lo cerró el goleador del equipo patagónico, Matías Cárcamo.

Quinto puesto en la primera incursión internacional para el campeón argentino que tiene Comodoro Rivadavia, en su debut absoluto en el plano continental.

Además, el equipo comodorense, actual campeón argentino, además de no perder ningún partido en el tiempo reglamentario, se llevó la valla menos vencida (arqueros Alejandro Soto y Andrés Clemente) compartida junto a los arqueros colombianos de Piratas de Tibu, con apenas 3 goles en contra en la fase regular.

En cuanto a la finalización del certamen, este sábado por la noche jugaban la final el local Bucaramanga 400 años que derrotó en semifinales a Colorado de Brasil por 1 a 0, ante otro colombiano, Piratas Tibu que superó 5 a 1 a Mendoza de Regatas.

«Muchas gracias a toda la gente que estuvo pendiente de todos los partidos, más ese día que nos tocó jugar tan tarde. Estamos muy agradecidos. En cuanto al torneo, sentimos que estábamos para más, hicimos buenos partidos, fuimos contundentes en ataque salvo contra Regatas, donde tuvimos varias ocasiones y no pudimos hacerlo. Nada que reprocharnos, dejamos todo, no nos guardamos nada. Esperamos poder estar a la altura y salir quintos, para darle una satisfacción a toda la gente que nos ayudó y nos apoyó en este camino. Ahora queda levantar cabeza, volver a entrenar, prepararnos para la División de Honor, buscar estar en los primeros puestos para poder volver a competir internacionalmente, y tener revancha lo antes posible», comentó Alejandro Soto, capitán y referente de Flamengo.