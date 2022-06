Moreno pidió la renuncia de Alberto y Cristina: «Hay que convocar una Asamblea Legislativa»

El ex secretario de Comercio Interior de la Nación, Guillermo Moreno, analizó los índices actuales de inflación que, según estimaciones, volverán a hacer que el precio de los alimentos se incremente un 5% en junio, lo que sumaría una mayor presión al Índice de Precios al Consumidor (IPC) golpeando, sobre todo, a las personas de menor poder adquisitivo.

En diálogo con División Noticias, Moreno sostuvo que «en términos económicos de la actual administración gubernamental es algo contundente e irreversible el fracaso económico, que lleva a la división política a la vez que las consecuencias que de ello se derivan llevan al conflicto que tenemos, en términos judiciales, al Consejo de la Magistratura».

«Fracaso económico, disfunción política y consecuencias judiciales, ese es el orden de los acontecimientos y lo que hay que resolver. No es un problema de ‘un índice más’ o ‘un índice menos’, sino que está definitivamente agotado», apuntó el ex funcionario de Cristina Fernández, sumando a ello que «si no hubiese fracasado el hecho económico Cristina y Alberto estarían caminando de la mano por la calle Florida de Buenos Aires; obviamente, la crispación es producto de ‘quién es el padre’ o ‘quién es la madre’ o bien si es conjunto el fracaso económico».

«La única posibilidad que conozco y avizoro es la Asamblea Legislativa, que es la comunión de las cámaras de Diputados y Senadores en una sola reunión, y para que se den esos extremos tienen que renunciar el Presidente y la Vicepresidenta, y la asamblea elige al sucesor, que debe cumplir varios requisitos y que terminará el mandato de Alberto Fernández antes de que sea demasiado tarde», planteó Moreno, agregando que «De la Rúa renunció tarde, no temprano, después de los muertos; el partido radical, que era el que estaba en el gobierno, tenía a ‘Chacho’ Álvarez que ya se había retirado y sabían que el plan económico de convertibilidad estaba agotado, y todos sabían que De la Rúa estaba enfermo; le daban pastillas, no estaba en sus cabales, tenía un problema en la toma de decisiones y demás».

En el mismo sentido, el ex Secretario de Estado expuso que «Alberto Fernández no está enfermo pero puedo decir que no está apto para este trabajo y no es una persona apta para ejercer la Primera Magistratura, y a su vez está la misma coincidencia: el plan económico está agotado», recalcando que «la democracia no está para hacer sufrir al pueblo, por eso está la Ley de Acefalía, que solamente se puede aplicar si el Presidente se mira al espejo y, en lugar de autopercibirse exitoso, se autoperciba como lo que es, que tome la decisión que tiene que tomar con la Vicepresidenta que es la gran responsable política de lo que aconteció; y luego elegimos, en una Asamblea Legislativa, quién va a terminar el mandato».

En relación a esto último, Moreno definió que «esta figura debería ser la de un Gobernador que haya pasado el 89 y la crisis de 2001, que sea peronista, que el médico lo autorice, su familia también, y le pedimos un esfuerzo patriótico hasta el fin del mandato correspondiente en 2023» y señaló que «hay tres o cuatro perfiles así actualmente».