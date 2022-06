Miraron un partido, comieron asado, bebieron en exceso y lo mataron a puñaladas

El juez de garantías Fabio Monti avaló el pedido del representante de la Fiscalía de Rawson y resolvió la realización de un juicio oral y público en el que se encuentra imputados Pablo Salinas y su hijo Mauricio por la muerte a puñaladas de Nery Sánchez ocurrida el 22 de agosto del año pasado el barrio San Pablo de Rawson luego que la víctima y sus victimarios compartieran una cena para ver un partido de fútbol por TV, además de consumir bebidas alcohólicas en exceso, tal como quedó demostrado en las pericias. Tanto el hombre fallecido como los sospechados del crimen se dedicaban a las tareas rurales en las chacras de Rawson, entre ellas faenar animales para luego vender su carne.

En la audiencia preliminar realizada en la Oficina Judicial de Rawson quedó establecida la base de la descripción del hecho tal como fue narrada por los investigadores, las imputaciones, las pretensiones punitivas por parte de los acusadores y el pedido de integración de un tribunal integrado por tres magistrados.

Mientras que la acusación estuvo a cargo del funcionario de fiscalía Federico Esusy en representación de la Fiscalía de Rawson, el defensor particular Romano Cominetti asistió defendiendo a ambos imputados.

Las penas que se pretenden

A Pablo y Mauricio Salinas se les imputó el delito de homicidio simple en carácter de autores, aunque para Mauricio le podría caber la figura del exceso en legítima defensa, todo sujeto al devenir del juicio oral y público.

Por el momento, para Pablo Salina (se cree que fue el autor de la puñalada mortal) existe una pena pretendida de 11 años de prisión y para su hijo Mauricio 10 años de prisión. Por el tipo de delitos imputados, el juicio oral y público estará a cargo de tres jueces, cuya integración y fecha del inicio del debate para escuchar a los testigos y exhibir las pruebas de las partes, deberá ser determinado por la Oficina Judicial de Rawson.

Futbol, cena, alcohol y dos puñaladas

El incidente que terminó de manera trágica, se produjo pasadas cerca de las 3 de la madrugada del domingo 22 de agosto del año pasado en el exterior de una vivienda de la calle Roberto Jones al 700 de la capital provincial.

La reunión fue para mirar un partido de fútbol. Cenaron y consumieron bebidas alcohólicas, en exceso tal como los demostraron las pericias realizadas no solo a la víctima sino también a los dos imputados. La víctima, los victimarios y tres personas más, se encontraron temprano en horas de la noche del sábado 21 de agosto para ver por televisión el partido de fútbol de Boca Juniors versus Patronato. Comieron asado al horno y bebieron vino, cerveza y fernet.

Las diferencias y el motivo de la discusión fueron “triviales”, según el funcionario de fiscalía Esusy. La víctima y los Salinas se desafiaron a pelear con cuchillos. Fue en el exterior de la casa, ante varios testigos. En un momento se trenzaron en lucha y se cree que en el piso y por la espalda, Sánchez sufrió las dos puñaladas a la altura de los omóplatos. Una de ellas fue la mortal ya que le afectó corazón y pulmones.

Pedido de sobreseimiento

A lo largo de todo el proceso el defensor Cominetti reiteró el sobreseimiento y la libertad de los Salinas argumentando que los hechos no ocurrieron tal como fueron descriptos por la acusación y que en tal caso se trató de una legítima defensa. Consideró que la mecánica del incidente fue otra, a punto tal que Pablo Salinas sufrió un corte en uno de sus brazos, propinado por la víctima. Ante esta postura el juez de garantías Monti consideró que no corresponde en una audiencia preliminar que un magistrado evalúe las pruebas y que en tal caso la instancia procesal para debatir las pruebas, es el juicio oral y público.

El juez Monti dispuso además que Omar Salinas continúe con arresto domiciliario, a pesar de las dificultades económicas y laborales que esta situación le acarrea (el defensor Cominetti también pidió se revea esta medida coercitiva) y que su hijo Mauricio se presente los fines de semana a certificar su presencia en la zona a fin de no generar dificultades en la obra en construcción donde trabaja en el Puerto de Rawson. (Fuente: MPF)