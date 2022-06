Las políticas nacionales «provocaron un caída del 7% en la exportación de carne»

La Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (CICCRA) elaboró un nuevo informe para el mes de mayo, donde advirtió ciertos factores de injerencia en la actualidad del sector, entre ellos «las dos acciones más publicitadas desde el Ministerio de Agricultura», sobre las cuales advirtió que «han sido solo eso, publicidad», además del Plan GANAR «que no ha llegado a la industria frigorífica, tal lo prometido, y si la Provincia de Buenos Aires, a través de su banco, no implementa la circular para que las sucursales puedan ofrecerlo a sus clientes, es imposible que aumente la retención de vientres y por lo tanto, la producción de terneros».

«La otra acción publicitada es el no cierre de exportaciones, y a pesar que al Ministro Domínguez le moleste, el cierre parcial de exportaciones ha generado una caída del volumen del orden del 7%», manifestaron.

Menos volumen de exportación

El documento indica que «durante abril de 2022 se certificaron exportaciones de carne vacuna por 46,7 mil toneladas peso producto (tn pp)» y que «el volumen exportado quedó 7,7% debajo del registrado en el cuarto mes de 2021 (-3,9 mil tn pp).», totalizando el equivalente a 66,5 mil toneladas res con hueso.

A su vez, en lo que respecta a los ingresos por las ventas al exterior de carne vacuna, «en abril de 2022 ascendieron a 293,9 millones de dólares», al tiempo que «la retracción del volumen exportado fue más que compensada por la suba del precio promedio declarado por la industria frigorífica argentina (+54,8% anual vs. -7,7% anual; el precio pasó de 4.063 dólares por tn pp a 6.288 dólares por tn pp), con lo cual la facturación aumentó 42,9% anual (+88,3 millones de dólares)».

La importancia de China

Sobre las exportaciones a China, «totalizaron 33,7 mil tn pp en el cuarto mes del año» y «si bien en términos interanuales continuaron retrocediendo (-16,1%), su importancia en el total se mantuvo por encima de 70%; por su parte, el precio promedio declarado por las ventas al gigante asiático llegó a 5.043 dólares por tn pp en el cuarto mes del año y superó en 47,2% al promedio declarado en abril de 2021», agrega el texto del informe.

Otros aspectos del sector volcados en el informe de CICCRA refieren al período enero-abril del corriente año, donde «las ventas al exterior de carne vacuna sumaron 184,6 mil tn pp» y «en la comparación interanual se observó una caída de 7,0% (-13.980 tn pp)». Los ingresos totales «alcanzaron un nivel de 1.077,2 millones de dólares en enero-abril de 2022, lo cual arrojó una suba de 30,7% interanual (+252,8 millones de dólares)».

Sobre esto último, plantearon que «el aumento del precio promedio declarado por los exportadores fue la variable explicativa» y que «el precio promedio llegó a 5.834 dólares por tn pp en el primer cuatrimestre del año y resultó 40,6% mayor al registrado en el mismo lapso de 2021».

Principales clientes

En otro orden, «Israel se consolidó como segundo país de destino para las ventas externas de carne vacuna argentina», precisaron desde la Cámara, sumando a ello que «en tercer lugar se ubicó Alemania, destino al que se vendieron 8.207 tn pp en los primeros cuatro meses del año (4,4% del total); las ventas a Chile cayeron al cuarto lugar en el primer cuatrimestre del año, totalizando 7.650 tn pp (4,1% del total; -33,9% anual); por su parte, el precio promedio declarado llegó a 7.448 dólares por tn pp (+30,6% anual)».

Caída del precio en mayo

En el quinto mes del año, «en el principal mercado concentrador de hacienda en pie se comercializaron 95.753 animales, un número casi idéntico al negociado en abril; en tanto, el precio promedio experimentó una caída de 2,6% mensual y quedó ubicado en $ 233,6 por kilo vivo, lo cual fue producto de bajas en los valores de las vacas, toros y MEJ, que más compensaron las subas observadas en los precios de los novillitos, vaquillonas y novillos», precisa el documento, agregando que «luego de esta corrección, al comparar con el inicio de la primavera 2021, el precio promedio de la hacienda vacuna registró un alza de 59,1% (el ritmo equivalente mensual bajó a +5,3%) y si se contrasta con abril de 2021, me previo al inicio de las nuevas restricciones a las exportaciones, el precio promedio acumuló una suba similar (dando cuenta del estancamiento que se produjo a raíz de las referidas restricciones)».