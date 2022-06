“El Rayo” fue presentado en Brown y se entrena desde este miércoles

Este martes en conferencia de prensa, fue presentado de manera oficial el tercer refuerzo del presente mercado de pases de la Primera Nacional 2022 para Guillermo Brown, como es el caso de Mauro Fernández.

El delantero, nacido y criado en Puerto Madryn, formado en el club, regresa a sus 33 años a la institución para reforzar el equipo que comanda Andrés Yllana. Fue recibido por el presidente de “la Banda”, Mariano Eliceche, ante la presencia de gran cantidad de hinchas que se acercaron para darle la bienvenida.

Volvió “Maurito”: Brown se refuerza con un jugador de la casa

Por año y medio, firmó su contrato con Guillermo Brown el delantero madrynense Mauro Fernández, que luego de una extensa carrera internacional jugando varias Temporadas en el futbol mexicano, regresa al club del cual es hincha.

“El Rayo”, fue presentando en conferencia de prensa este martes, en un evento que estuvo comandado por el presidente de la institución Mariano Eliceche, que le dio la bienvenida, destacando y valorando a la vez las ganas que el jugador demostró en generar su vuelta a “la Banda” para reforzar al equipo este año.

Luego de la presentación y las fotos de rigor, Fernández habló con El Diario Web y consultado sobre su regreso indicó que “estoy muy contento, estaba un poco nervioso. Pero estoy súper feliz, porque lo necesitaba en lo personal. Estoy muy contento”.

“Maurito”, como también lo conocen los madrynenses y brownianos, aseguró que “las ganas de volver siempre estuvieron desde que me fui en 2011. No hubo problemas en arreglar nada porque había parte de las dos partes. Fue fácil. Terminé el contrato en Celaya. De hecho había intentado volver antes. Pero apenas se terminó el contrato me vine. La decisión ya estaba tomada”.



Con respecto a su carrera desarrollada en México, comentó que “la gente siempre me trato muy bien, hay mucho cariño”, contó el ex jugador de Juárez FC y Celaya, sumando que “me siento con más experiencias. He jugado varios partidos allá, es una Liga Importante, me siento con experiencia. Trataré de volcar todo lo aprendido acá y que nos vaya bien a todos”.

Destacó que “a lo largo de los años en México han llevado jugadores de nombre, de ligas europeas. Es una liga muy competitiva, dinámica, con jugadores de buen pie. Son torneos súper competitivos. Cualquiera puede salir campeón”.

Ya con el chip Brown puesto, Fernández contó que “con Andrés (Yllana, el DT) hablé hace dos días. Le dije que estoy súper predispuesto para lo que necesite el equipo. Ya está, ya estoy acá”.

Por último, Mauro Fernández valoró el regreso y poder estar nuevamente, tras varios fuera del país, junto a su familia, tan unida y compañera en su carrera: “Estoy súper bien, contento, a disfrutar de la familia, del club. Súper contento estoy”.

“Espero que la gente que nos apoye, que nos acompañe, que acá estaremos para dar lo mejor”, cerró el futbolista browniano, que tras seis años en el futbol mexicano, regresó a su club, a “la Banda”.

Queda uno por confirmar

Vale destacar que de os cuatro refuerzos permitidos en el mercado de pases de esta mitad de Temporada, Brown concretó tres: el arquero Martin Perafan, el mediocampista Franco Torres y el delantero Mauro Fernandez.

Si bien aun no ha sido oficializado, el prácticamente un hecho que el cuarto de los refuerzos será el atacante Gonzalo Urquijo, que volvería a Brown tras la Temporada 2020, suspendida por pandemia. El futbolista, llegara desde el futbol italiano, donde estaba militando en la tercera división.