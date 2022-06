De Cecco se suma a la Selección Argentina

La Selección Argentina Masculina de Vóley, ya se encuentra en Japón luego de finalizada la semana 2 de la Liga de Naciones.

El jugador Luciano De Cecco se sumará al equipo de cara a los últimos cuatro partidos de la Fase Clasificatoria en Osaka.

En la Semana 3 con buenas noticias

Luego del paso por Ciudad Quezón en Filipinas, con 1 victoria sobre China y derrotas ante Japón, Eslovenia y Países Bajos, el equipo de Marcelo Méndez se trasladó a Satsuma-sendai, ciudad donde se preparará para la última semana de competencia de la VNL.

Dentro de las buenas noticias del balance post Week 2, se encuentra la presencia de varios jugadores nacionales entre los destacados de las estadísticas FIVB. Matías Sánchez figura como mejor armador, Santiago Danani como mejor defensor y segundo mejor receptor, Bruno Lima como segundo mejor atacante y goleador, y Loser como segundo mejor bloqueador.

Pensando en lo que viene, al actual plantel de 14 jugadores se sumará el capitán Luciano De Cecco, que viajó este domingo desde Argentina para incorporarse a los entrenamientos en tierras niponas. La Selección afrontara la semana 3 desde el 5 y hasta el 10 de julio. Los duelos pendientes serán ante Canadá, Australia, Francia y Estados Unidos.

El debut en Osaka será ante los canadienses el martes 5 a las 6am; luego vendrá el duelo frente al conjunto de Oceanía, el viernes 8 a las 0:40am. El tercer partido será con Francia del otro lado de la red, el sábado 9 a las 0:40am; por último, la Selección cerrará ante Estados Unidos el domingo 10 a las 0:40am.

El plantel argentino está conformado por Luciano De Cecco (C), Matías Sánchez, Matías Giraudo, Joaquín Gallego, Agustín Loser, Martín Ramos, Nicolás Zerba, Bruno Lima, Manuel Armoa Morel, Luciano Palonsky, Luciano Vicentín, Ezequiel Palacios, Nicolás Lazo, Santiago Danani y Franco Massimino.

VOLEY – LIGA DE LAS NACIONES

VNL – Week 3

5/7 6am vs Canadá

8/7 0:40am vs Australia

9/7 0:40am vs Francia

10/7 0:40am vs Estados Unidos