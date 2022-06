Corvalán advierte que hay una «demanda justificada» de infraestructura escolar

La demanda de infraestructura escolar en Puerto Madryn, «está justificada en una serie de informes que hemos elaborado desde hace tiempo», afirmó la viceintendenta Noelia Corvalán en diálogo con El Diario, tras reunirse con padres de las escuela 750 que reclaman soluciones edilicias. En este caso particular, se comprometió a gestionar ante las autoridades provinciales para que brinden respuestas en breve.

Si bien, este es un caso puntual, y el reclamo de larga data, permite analizar todo el contexto.

Planificación

Corvalán viene desarrollando una intensa agenda de gestión vinculada a la Educación, entendiendo que la ciudad necesita una planificación en materia de infraestructura educativa, «y esa planificación debe ser acorde al perfil regional«, explicó la Presidente del Concejo Deliberante.

«Junto a la diputada Xenia Gabella, entre otros colaboradores, hemos elaborado informes pormenorizados» para argumentar el requerimiento de mayor infraestructura. «Hay interés en la ciudad», dijo Corvalán.

Desde hace más de seis meses ha gestionado ante Nación la posibilidad de instalar una nueva escuela técnica en Puerto Madryn, lo que requiere de un trabajo coordinado con el Ministerio de Educación de la provincia, por lo que se ha enviado también a ese organismo, un sinnúmero de documentos que exhiben las necesidades de la ciudad portuaria.

La Viceintendenta explicó que los informes se elaboraron con el aporte de supervisores de Educación de Puerto Madryn, quienes tienen un acabado conocimiento de la cantidad de aulas que hay y las que faltan.

Obras y servicios

Hay escuelas en la ciudad que están siendo reparadas, pero eso no resuelve el déficit edilicio. «No solo se trata de infraestructura, también tiene que haber planificación en cuanto al perfil de futuros establecimientos», explicó Corvalán al señalar que no es caprichoso el pedido una escuela técnica, sino que resulta de las necesidades que tiene la ciudad.

Cada año al Escuela 703 tiene una demanda de alumnos que supera sus capacidades, se observa además un incremento en el interés de sumar profesionales con determinado perfil al sector industrial, e incluso la Escuela de Pesca se ha visto superada en su oferta.

Estos factores, asociados a un proyecto de ciudad con la mirada puesta en potenciar la industria, promover innovación tecnológica, y desarrollo productivo, requieren de más y mejor infraestructura escolar.

«Estas son inversiones que no pueden esperar», advierte Corvalán al remarcar que se necesita del compromiso de todos los actores, para garantizar una educación de calidad.