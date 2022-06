Biss: «Chubut es una provincia rica, que fue mal administrada»

El intendente de Rawson, Damián Biss, trazó un análisis del escenario político de cara al 2023, aunque advirtió que «no es momento de hablar de candidaturas, más aún para los que tenemos responsabilidades y debemos estar abocados a solucionar problemas y no hablar tanto de política».

En una nueva emisión de Clave Política, remarcó que «por ahora, desde lo personal no tengo ningún interés ya que desde hace varios meses sostenemos desde el radicalismo que hay que ser muy responsables, y demostrar como fuerza política que se está en condiciones de agarrar una provincia con estos problemas» y planteó que «en ese sentido, el radicalismo tiene dirigentes y representantes en distintos espacios; en estos tiempos difíciles nos ha tocado estar al frente del municipio de Rawson, por citar un ejemplo, y logramos sanearlo económicamente y luego planificar una ciudad más allá de la gestión; dejaremos sentado como base una ciudad con distintos perfiles en distintas temáticas, que tienden a planificar a largo plazo, que es lo que le falta hoy a la política».

«La política suele caer en cuestiones de corto plazo, lo cual da cierto rédito político porque se van inaugurando obras y haciendo obras de corto plazo, pero una ciudad necesita otra cosa para poder crecer. Obviamente, hay que resolver los problemas que van surgiendo a diario pero fundamentalmente tener una planificación a largo plazo para darle el perfil que hoy no tiene a Chubut, una provincia muy rica y donde lamentablemente, en los últimos años, por malos manejos y malas administraciones, hoy nos toca el momento que estamos viviendo», apuntó el Jefe Comunal de la ciudad capitalina.

Sobre el 2023, Biss fue cauteloso: «Nosotros tenemos bastante claro cuál va a ser nuestra cuestión a futuro, más allá de mi responsabilidad como intendente asumí la de conducir el partido a nivel provincial. Estamos haciendo un gran trabajo territorial y venimos de tener una reunión esta semana, con concejales del radicalismo en Comodoro Rivadavia, a quienes les transmitimos la idea que empezaremos a desarrollar en los próximos meses a nivel provincial, y ellos nos empaparon del trabajo que están haciendo a nivel local», expresó.

«Se está hablando mucho de que se adelanten las elecciones pero todavía no hay nada determinado, han sido solo rumores. Hace pocas semanas, el Gobernador dijo que no estaba en la agenda del gobierno esa posibilidad, así que, si llegara a confirmarse esto, estamos hablando de que todavía tenemos un largo año de gestión quienes tenemos responsabilidades, y hay tiempo más que suficiente para pensar en el futuro cuando tenemos un presente más que complicado», señaló Biss.

Sobre las distintas crisis que atraviesa y ha atravesado Chubut, reflexionó que «como provincia, durante muchos años descansamos en lo que generaba la producción petrolera; las regalías siempre fueron más que suficientes para garantizar el funcionamiento del Estado y algunas cuestiones básicas, pero hemos perdido de vista algo que he escuchado desde hace muchos años, que es la necesidad de diversificar la matriz productiva de la provincia, y realmente no se ha hecho absolutamente nada» y recalcó que «salvo la ‘Revolución Productiva’ en la época de (Carlos) Maestro entre 1995 y 1996, no se habla de otros planes; y estamos viendo que todos los edificios públicos tienen problemas de infraestructura, a la vez que es imposible que en esta época del mundo tengamos localidades que utilizan energía eléctrica a base de motores con combustión, siendo Chubut la cuarta en generación energética».

«Cuando digo que Chubut es una provincia muy rica, realmente uno no va a encontrar una provincia que cuente con recursos naturales como la pesca, el turismo, las ballenas, la cordillera, el petróleo, vastas zonas rurales, ganadería; sin embargo, vemos una deficiencia o un mal manejo de la ‘cosa pública’ en los últimos años, lo cual nos ha llevado a esta situación», manifestó el Jefe Municipal de Rawson.