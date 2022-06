Arcioni ratificó que Chubut exigirá una reparación histórica

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, participó este lunes del inicio del nuevo ciclo de Clave Política, transmitido por AzM TV, donde analizó la actualidad provincial y nacional. Defendió las inversiones en infraestructura durante su gestión y ratificó que la provincia sostiene el pedido de una “reparación histórica” por coparticipación. “En la práctica no tenemos federalismo, esa es la verdad, sin ánimo de ofender a nadie”, reflexionó. “No tenemos que ir a ‘mendigar’ una obra sino a exigir lo que nos corresponde”, enfatizó.

Servicios públicos e infraestructura

Un tema central sobre el cual se expresó el Gobernador fue la problemática de los servicios públicos en distintos sectores de Chubut, principalmente en la Comarca Andina: “Con respecto al tema del agua fui muy crítico, porque resulta que todos nos acordamos del agua cuando se corta en verano, y ahora en invierno siempre estamos echando culpas a la sequía, la falta de nieve, la baja del (lago) Muster, que hoy está recuperando caudal, y tenemos la rotura del acueducto, uno sobre el cual se tuvo la oportunidad de hacerlo nuevo durante la década del noventa y se hizo mal. Todos lo sabemos, incluso los informes técnicos; por la falta de protección catódica se va rompiendo y a medida que ello ocurre se arregla y se repotencia”.

“Lo que digo es que no hay que echar culpas a un Municipio como ocurrió con el de Sarmiento en las últimas horas, de que obstruye la obra de repotenciación que ya está en marcha, y nosotros podemos repotenciar, pero también tenemos que trabajar sobre los 40 kilómetros de la protección catódica. Lo hablábamos con el intendente (por Sebastián Balochi) y está totalmente de acuerdo. Con respecto a la energía, en la provincia tenemos 24 localidades donde hoy hay energía a través de motores, ya sea a gasoil o a gas. Nunca se hizo la inversión de energía con recursos propios en Chubut, y una realidad es que si no hay energía uno no puede crecer o proyectarse. Y uno se lamenta que durante tantos años, la provincia, con recursos tan extraordinarios y muy buenos, no se haya fijado en eso. Un común denominador fue el de ‘esta obra no la inauguro entonces no la hago’”, señaló Arcioni.

Inversiones

En el mismo sentido, sostuvo que “hoy en la provincia hay $4.185 millones ejecutados y a ejecutarse; están las obras de Comodoro Rivadavia en Fracción 14 y 15, la de Rada Tilly y la repotenciación para el centro y el puerto, lo que hoy permite que el Cabin tenga energía, y es una obra que hicimos en plena crisis y que en su momento demandó $720 millones”, añadiendo que “también está la obra de repotenciación de energía para todo el Parque Industrial Liviano en Esquel y para el nuevo Hospital de Trelew, que demandó casi $40 millones y hoy está culminada y pagada”.

“La semana que viene”, anticipó el primer mandatario, “estaremos firmando el inicio de obra en Camarones con recursos propios, de $2.000 millones y que va de Ruta 3 hasta la localidad, en un tramo de 74 kilómetros; en Camarones tenemos puerto e hicimos una inversión muy importante en materia de puertos en toda la provincia, y hoy dicha ciudad tiene un motor que consume cerca de 5.000 litros de gasoil por día”.

“Nos pasa lo mismo en la cordillera, por ejemplo en Corcovado. Luego, en la Meseta tenemos los motores de gas, compramos dos de ellos y esa es una obra de una magnitud tremenda que se hará con recursos nacionales, la cual estaba incluida en el Presupuesto y como ahora el Presupuesto Nacional está ‘reconducido’, estamos trabajando para que se actualicen los valores de los pliegos. Según nos informan, antes de fin de año estaremos llamando a licitación para esa obra que cubriría desde Río Mayo hasta Tecka, Corcovado y todas las localidades del medio”.

“Todas estas son obras que se están haciendo en un momento de crisis. Hoy se habla tanto de desarrollo e industrialización, pero si no está la energía es imposible”, apuntó el Gobernador.

“En materia de infraestructura escolar no hubo inversiones durante más de 10 años, nosotros invertimos poco más de $800 millones y seguimos haciéndolo, y todavía queda mucho por hacer. En materia vial se licitó la Ruta 17 entre Trevelin y Corcovado, y también hoy son una realidad los kilómetros que venimos asfaltando en la Ruta 71. Y también hay inversiones de Vialidad Nacional en la Ruta 40, la 25 y la 260”, precisó Arcioni, remarcando que “la provincia no se merece esta falta de infraestructura bajo ningún punto de vista”.

Reparación histórica y federalismo

“Hoy, en esta época donde algunos ya se están definiendo como candidatos, escucho el discurso trillado del federalismo y la coparticipación, pero lo cierto es que muchos de los que tienen ese discurso son legisladores nacionales y jamás presentaron un proyecto. Nosotros presentamos uno de Reparación Histórica que no depende de la voluntad de este Gobernador sino de mucha gestión y compromiso por parte de un Gobierno Nacional que tome la decisión, con los legisladores con los que la tenga que tomar, para acompañar lo que estamos reclamando”, señaló el mandatario provincial.

“En la práctica no tenemos federalismo, esa es la verdad, sin ánimo de ofender a nadie. Tenemos un federalismo que no es el que quisiéramos. Se agradecen todas las obras que viene realizando el Gobierno Nacional, pero nosotros no tenemos que ir a ‘mendigar’ una obra sino a exigir lo que nos corresponde. Más allá de que uno pueda tener un buen diálogo, yo defiendo a los chubutenses y estoy en mi provincia”, manifestó Arcioni, concluyendo que “el consenso no depende nada más de los cinco legisladores provinciales o de los tres senadores por la provincia, sino de una decisión política del Gobierno Nacional y de que esa se empiece a discutir realmente”.