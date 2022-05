Woodley aclaró que la quita de subsidios a la energía tendría leve impacto en Madryn

El presidente del Consejo de Administración de Servicoop, Harry Woodley, habló del anuncio reciente sobre la quita de subsidios a la energía a nivel nacional, y cómo ello repercutiría en la factura de servicios. En diálogo con AzM Radio, también anticipó que el incremento solicitado por la entidad se encuentra en análisis en el Concejo Deliberante, y destacó el «diálogo permanente» con autoridades de Cammesa, a partir de la deuda contraída por gran parte de las cooperativas de Chubut años atrás.

Este jueves los concejales aprobarán la prórroga de la concesión de los servicios públicos a Servicoop.

Menos subsidios en GBA

Woodley aclaró que «si bien sabemos de la quita de subsidios porque tuvimos una comunicación de la Secretaría de Energía de la Nación, aún no llegó una notificación oficial de la forma en que esto se haría ni en qué porcentaje» y sostuvo que «lo que sabemos es lo que ha trascendido hasta el momento, ha habido una quita de aproximadamente el 30% del subsidio en las facturas, en algunos barrios del Gran Buenos Aires que han sido seleccionados de acuerdo a los ingresos promedio de sus habitantes».

Sin fecha certera

Sin embargo, señaló el titular de Servicoop, «aún no hay información de cómo se establecería esto en nuestra ciudad o en la zona, y tampoco tenemos notificación de cuándo se empezaría a llevar a cabo, aunque si ya se empezó a hacer en Buenos Aires, es probable que no sea dentro de mucho tiempo; además, está dentro de los objetivos fijados en el acuerdo (del Gobierno Nacional) con el Fondo Monetario Internacional».

Cómo impactaría la eliminación de subsidios

La quita de subsidios, según se estima, no generaría importantes alzas en la factura de servicios de Madryn, de acuerdo a lo expresado por Woodley: «Estamos hablando de un solo ítem y en una factura de una cooperativa que es multiservicio. Una quita del 30% del subsidio en el ítem de energía no va a afectar a la factura en Madryn más de un 7% u 8%, no es algo tan importante, y por supuesto afectará muchísimo más en porcentaje a aquellos que sean distribuidores de energía, de eso no hay ninguna duda», expresó.

El pedido de aumentos, en análisis

Consultado sobre la actualización de tarifas solicitada por el Consejo de Administración al Concejo Deliberante, precisó que «sigue estando allí, el Concejo es quien está estudiando distintas propuestas» y agregó que «en determinados momentos nos han pedido algunas simulaciones de facturas, evaluando diversas posibilidades, y están trabajando con los equipos técnicos y administrativos de Servicoop, buscando la mejor solución para la ciudadanía y para la Cooperativa».

Cammesa: «Estamos en permanente negociación»

En cuanto a la situación del pasivo que se mantiene con la distribuidora de energía Cammesa, Woodley expuso que «hay una negociación permanente desde que el señor Intendente restableció el contacto con la entidad, el cual estaba totalmente cortado después de la última gestión que hubo en Servicoop» y concluyó que «tenemos un diálogo permanente y fluido con Cammesa, no solo por el tema de la tarifa y la deuda, sino también por distintos proyectos que implican articular con la empresa, y hacer consultas bastante seguido; y, de hecho, somos una de las cooperativas que, si bien no está afrontando el total del corriente (de la deuda), estamos haciendo pagos de forma mensual».