Michi: «Las criptomonedas son un activo financiero como cualquier otro»

El economista chubutense y magíster en Finanzas por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), Federico Michi, habló sobre el uso de criptomonedas y los mecanismos de inversión que actualmente se encuentran al alcance de la población. Asimismo, anticipó un curso de seis semanas para aprender a invertir en la Bolsa de Valores.

En diálogo con AzM Radio, el especialista explicó que «pareciera que el mundo de las criptomonedas estuviera más en el plano de la astrología que el de la economía, hay mucho ‘circo’ alrededor de ella y muchas noticias que encandilan a la gente, pero no necesariamente tiene que ser así: se trata de un activo financiero como cualquier otro, no necesariamente es un activo de inversión» y agregó que «debe cumplir ciertas características para esto último; es verdad que podemos invertir con ‘criptos’, existen diferentes monedas que generan diversas cosas y abren distintos campos, por eso decidimos incorporar esta temática al curso, en este caso de la mano de un especialista».

En relación a la creencia actual sobre las criptomonedas como una forma especulativa y fácil de «hacer dinero en poco tiempo», Michi aclaró que «lo primero que hay que saber identificar y que está científicamente demostrado, es que el pasado no necesariamente explica el futuro; entonces, cuando uno escucha que el Bitcoin creció un 6000% en los últimos años, es una barbaridad, y uno espera que ese comportamiento continúe linealmente hacia adelante y no necesariamente es así, de hecho la mayoría de las veces no lo es».

Consecuentemente, continuó el economista, «es importante identificar los riesgos, porque no es comprar un activo financiero como cualquier otro; para decir que uno ‘está invirtiendo’ hay que procesarlo con un poco de conocimiento y orientación, y eso es lo que apuntamos con este curso: poner los pies sobre la tierra, al llano, y brindar conocimientos que están al alcance de todos». El curso se dictará a través de la plataforma Zoom, comenzando el lunes 9 de mayo y extendiéndose durante seis clases, los días lunes de 19 a 21 horas. La inscripción puede solicitarse directamente al economista Federico Michi a través de las redes sociales. Entre los temas a desarrollar están «Conceptos financieros elementales», «Indicadores y variables financieras», «Operatoria de los mercados», «Activos Financieros», «Estrategias de Inversión» y el mencionado «Módulo cripto».