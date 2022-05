“Las Aurinegras” se quedaron con el primer clásico Femenino ante Brown

Por 7-2, ganaron este domingo en la tarde, las chicas del Deportivo Madryn a su par de Guillermo Brown, en el marco de la 10° Fecha del Torneo Apertura “Nuria Lamela” de la Liga del Valle del Chubut.

Se trató del primer clásico madrynense en la historia del futbol femenino local y desde que la categoría es oficial en la Liga. Dana Rokembach fue la figura de “las Aurinegras” al anotador 4 tantos.

El primer clásico fue para las chicas de Deportivo Madryn

En un entretenido partido, este domingo en la tarde en la cancha auxiliar del Club Deportivo Madryn, se jugó el primer clásico de la historia del futbol femenino madrynense y valletano, entre las locales, las chicas “Aurinegras” recibiendo a sus pares de Guillermo Brown.

Fue triunfo de las dirigidas por Raúl Vega y por 7 a 2, en el cotejo correspondiente a la 10° Fecha del Torneo Apertura “Nuria Lamela” de la Liga del Valle del Chubut. Un gran marco de público se hizo presente en el reducto del “Depo”, entre fanáticos del club “oro y luto”, como así también brownianos y público en general que no se quisieron perder el primer “clásico” entre las damas.

Al minuto de juego, comenzó a ganar el Deportivo Madryn, cuando Marlene Cuello definió para el 1-0 parcial, que si bien sorprendió a las brownianas, sirvió para que se acomoden e ir rápidamente en búsqueda de la igualdad. La consiguieron a los 13´, cuando tras un gran pase entrelineas enviado por Patricia Ruiz, Florencia Fernández marcó el 1-1 merecido.

Un partido de trámite más que entretenido estaban entregando “Aurinegras” y las chicas de “La Banda”, pero el juego se quebró cuando Madryn llegó al segundo tanto de la tarde: a los 26´, tras un centro de Brenda Mena que rechazó la defensora visitante Navarro, le quedó a Dana Rokembach que puso el 2-1.

Dos minutos después, a los 28´, nuevamente Rokembach estiró la diferencia, poniendo el 3-1, definiendo ante la golera de Brown que estaba adelantada en el área; en tanto que a los 33´, en una prácticamente idéntica situación, una vez más la mediocampista Rokembach gritó gol llegando al 4-1 de las locales.

El 5-1, llegó sobre el final del primer tiempo, cuando el reloj marcaba 41´, y tras una recuperación del balón de Rokembach, nuevamente estuvo ante la arquera Galarza que no llegó a contener y vió como se extendía la goleada “Aurinegra”.

Al reiniciar el partido, en el segundo tiempo, las brownianas comandadas por Nuria Lamela, buscaron de todas formas encontrar el descuento, atacando y con variantes en el campo de juego, con Fernández acompañada por Aguilar y sumándose Isabel Martínez en ataque como así también con cambios en el sector defensivo.

Sin embargo, las locales, sostuvieron su plan de juego, e incluso llegaron en oportunidades a través de pelota parada que, con Brenda Diaz como ejecutante, bien podrían haber ampliado el anotador.

A los 26´, llegó el 6-1 de Madryn, cuando tras un remate de Mena, en el envión por querer rechazar al lateral, la defensora de Brown, Fierro, marcó en contra. “La Banda” no se desanimó de todos modos, continuó buscando aunque los minutos y las piernas se consumieran, y concretó a los 39´, tras un buen pase de Fernández para Juliana Rodas, que remató y que en el rebote que dio la arquera local, tuvo a Melanie Aguilar definiendo para el descuento. 6-2.

Sobre el final partido, terminó de sellarse el anotador para las del “Depo”, cuando en una situación de contrataque, liderada por Dana Rokembach, tuvo a la capitana “Aurinegra”, Brenda Mena, convirtiendo para el marcador final de 7-2.

De esta forma, ganaron las chicas del Deportivo Madryn, comandadas por su DT Raúl Vega en el primer clásico de la ciudad de Puerto Madryn, entre las “Aurinegras” y Guillermo Brown. Pero en definitiva, ganó el fútbol femenino, que demostró su pleno crecimiento, mostró que se juega bien, lindo y entregan goles, además que los dos clubes más grandes madrynenses, hoy en día brindan su espacio para “las pibas” que bien lo saben aprovechar.

Victoria del fútbol femenino.

FÚTBOL FEMENINO – TORNEO APERTURA “NURIA LAMELA”

10° FECHA – RESULTADOS

Racing Club 4 – Defensores del Parque 0

Defensores de La Ribera 1 – Alianza Fontana Oeste 3

Atlas 1 – JJ Moreno 8

Deportivo Madryn 7 – Guillermo Brown 2