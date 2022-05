La Federación de Bomberos exige respuestas al Gobierno Provincial

En una reunión mantenida el pasado sábado 21 en la localidad de Dolavon, presidentes y dirigentes de las asociaciones de bomberos voluntarios de toda la provincia nucleados en la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios, refrendaron un contundente documento dirigido al gobernador Mariano Arcioni exigiendo se cumplan temas tan urgentes como el pago de subsidios adeudados y la aprobación de la Ley Provincial de Bomberos. Por mandato de las bases, la Federación solicitó la creación una mesa de trabajo antes del 2 de junio, fecha en la que se conmemora el Día Nacional del Bombero Voluntario.

Previsibilidad

“La Federación constituida por su Honorable Comisión Directiva y las asociaciones de base presentes que la conforman, previo a la declaración del estado de alerta y movilización, ante la falta de respuesta del ministro de gobierno, solicitamos la conformación de una mesa de trabajo con el fin de concretar la sanción y promulgación del proyecto de ley tan esperado y ansiado por el sistema que busca fortalecer y dar previsibilidad al servicio público de bomberos de gestión indirecta del Estado por medio de una persona jurídica de bien público”, inicia la nota remitida al gobernador y firmada por todas las asociaciones que pudieron estar presentes en la reunión, que fueron más del 70% de las que integran el Sistema Provincial de Bomberos.

Desde la Federación destacaron que el resultado del encuentro fue altamente positivo y que el modelo de gestión participativa donde todas las Asociaciones son escuchadas, sin distinción de “cuarteles chicos, cuarteles grandes”, está garantizando un crecimiento y fortalecimiento institucional promisorios, además de la revalidación de la representatividad de la Federación por parte de las bases

La nota que se enviará a al mandatario provincial reclama que además de concretar las acciones pendientes de la actual ley, se acelere “el pago de los subsidios pendientes establecidos por acta acuerdo y los correspondientes al año 2022 ante el proceso inflacionario”

Todo sigue igual

La Comisión Directiva detalló durante el encuentro en Dolavon, que desde su asunción en febrero de 2020 han sido cuantiosas las reuniones con funcionarios del poder ejecutivo, tanto como con legisladores; que se han prometido soluciones que nunca llegaron, inclusive funcionarios que ya no están; y que el escenario no se ha modificado sustancialmente.

“Está sería la mejor noticia para poder festejar con una luz de esperanza nuestro Día Nacional del Bombero Voluntario el próximo 2 de junio. Exigimos estar en la agenda de políticas públicas y no solamente en la agenda electoral”, cierra el documento poniéndole plazo perentorio a la respuesta esperada por parte del Ejecutivo provincial.

Las asociaciones que pudieron movilizar a sus representantes hasta la localidad valletana fueron las de Puerto Madryn; Puerto Pirámides; Trelew; Rawson; Gaiman; Dolavon; Camarones; Paso de Indios; Esquel; Trevelin; Lago Puelo; Río Pico; El Maitén; Dique Ameghino; Gobernador Costa y Epuyen. Tecka participó de manera virtual