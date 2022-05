Imputaron a extesorero de la Cooperativa Eléctrica de Trelew por juego clandestino

Luego de una audiencia desarrollada días atrás, en el tercer piso del edificio de tribunales de Trelew, la jueza María Tolomei dispuso esta semana la apertura de la investigación penal preparatoria en una causa en la que están acusados Gustavo Fabián Espinoza y Walter Omar Espinoza Orias, de ser organizadores y administradores para la captación de juegos del azar sin contar con la debida autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente, en calidad de coautores.

De acuerdo a la acusación pública efectuada por el funcionario de fiscalía Lucas Koltsch, el caso comenzó a raíz de una investigación preliminar llevada adelante por el Juzgado Federal N° 2 de la ciudad de Rawson y en el que se llevaron adelante medidas de carácter investigativas, entre las cuales se realizaron interceptación de comunicaciones, donde se pudo apreciar que Gustavo Espinoza y Walter Espinoza Orias, operaban como organizadores del juego ilegal-clandestino. Para ello, a partir del mes de noviembre de 2020, comenzaron a convocar a distintas personas con la finalidad de invitarlos para “algo grande” (juego de azar clandestino), para el fin de semana del 4 de diciembre de 2020 y, además, darles directivas específicas de cómo llegar al lugar, los caminos más apropiados y cómo burlar los controles policiales que había sobre las rutas que arriban a la ciudad de Trelew.

Luego y a partir de los allanamientos practicados sobre todo, el día 4 de diciembre, se pudo verificar en el interior de una vivienda, en la zona rural oeste de Trelew, a los Sres. Espinoza y Espinoza Orias, junto a otras personas, quienes participaban de juegos de azar en un lugar y con personal no autorizados por la autoridad competente -Instituto de Asistencia Social del Chubut-. Allí se logró el secuestro de una mesa cubierta con paño verde para juego, cubiletes, dados, y naipes de distintas características, una gran cantidad de dinero de moneda local en pesos seiscientos noventa y cinco mil quinientos treinta y cinco -$695.535- y también extranjera en dólares estadounidenses, tres mil setecientos cuatro -u$s 3.704-, más cheques y títulos de automotor, los cuales servían para apuestas y pagos de las mismas. Agregó el representante fiscal que la víctima del delito a investigar es el Estado Provincial.

A su turno, el defensor particular, Marcelo Gélvez, en representación de Gustavo Espinoza, se opuso a la apertura de la investigación solicitada ya que entendió que su asistido no ha incurrido en delito alguno. Manifestó que, para que el Estado no se vea perjudicado por un juego de azar supuestamente clandestino, se debería haber solicitado autorización al IAS, pero eso sería inviable ya que el juego de dados, por ejemplo, no requiere autorización previa para jugarlo. Indicó que su asistido pertenece a un grupo de amigos que se juntan a jugar a los dados, nada más. Y que respecto de las indicaciones para arribar al lugar o cómo evitar controles policiales, indicó que esa situación es muy habitual que suceda en ocasión da alguna reunión social. “No existe forma alguna de pedir autorización para juntarse a comer un asado y jugar a los dados”, graficó el letrado.

Por su parte el defensor particular de Walter Espinoza Orias, el Dr. Carlos Del Mármol, expresó que no adhería al planteo del Dr. Gélvez pues su asistido no reconocía los hechos descriptos por el Ministerio Fiscal, ni que se hubiera convocado a personas para llegar al sitio que fuera allanado, ni que se hubieran indicado formas de cambiar los trayectos para evitar los controles policiales.

Finalmente, la magistrada rechazó el planteo de inexistencia de delito formulado por el Dr. Marcelo Gélvez y resolvió tener por formalmente abierta la investigación penal preparatoria respecto a Gustavo Fabián Espinoza y a Walter Omar Espinoza Orias, en relación a los hechos descriptos por el Ministerio Público Fiscal y conforme la calificación legal provisoria escogida por el acusador público, por el plazo legal dispuesto.