Impulsan moratoria para jubilarse sin los 30 años de aportes

El interbloque del Frente de Todos en la Cámara de Senadores presentó un proyecto para permitir el acceso a la jubilación de las personas que no tienen los 30 años de aportes requeridos por la ley. A diferencia de otras moratorias, incluye a hombres y a mujeres. Y, según los autores del texto, alcanzaría a algo más de 750.000 personas sólo en el primer año de vigencia.

La propuesta, que busca permitir a personas en edad de jubilarse pero que no alcanzan los 30 años de aportes mínimos necesarios para poder hacerlo, establece un sistema de cuotas por las que los nuevos beneficiarios pueden cancelar la deuda que tienen con el sistema previsional, equivalente a los años de aportes que les faltan.

En ese contexto, y ante la ajustada situación fiscal, los privados se apuraron a hacer sus números respecto a cuánto le costaría al Tesoro el pago de esas nuevas jubilaciones.

Una estimación de Andrea Falcone, abogada previsionalista, calcula que sólo en el primer año esta nueva moratoria le agregaría el fisco un costo extra de $481.000 millones. Esta cifra no incluye un par de variables a tener en cuenta antes de contar con una estimación más fina. Por ejemplo, no contempla los aumentos de jubilaciones previstos para junio, septiembre y diciembre, que tenderían a inflarla. Tampoco calcula las cuotas que pagarán los nuevos beneficiarios, y que tienden a achicar la cifra.

Para calcularlo, estimó una jubilación media que a fines del año pasado rondaba los $44.000 y que, aumento del 12,28% de marzo mediante, ascendió hasta superar los $49.000 por beneficiario.

Otra estimación, a cargo de Adrián Troccoli -también abogado previsionalista- es cercana aunque algo menor. Tomando un haber algo más bajo, 40.000 por mes por persona, obtiene un costo fiscal de $429.000 millones al año. “Según Anses, el cálculo delos que tiene la edad jubilatoria pero no los aportes ronda los 1,1 millones. Este proyecto lo envía la gente que maneja Anses y usan la palabra ‘automático’: estimo que se hará muy rápido y para muchos. Quizás la mitad del total este año. El impacto en el gasto público sería muy importante y sería extraño que pase el filtro del FMI”, detalló Troccoli.

Pero las cifras en abstracto dicen poco por si solas. Los $481.000 millones son el equivalente a 0,8% del PBI de 2021, y próximo a la meta de recorte del déficit fiscal comprometida con el FMI para este año. El acuerdo, implica que el Gobierno deberá reducir el déficit de 3% a 2,5% este año. Así, lo que buscan invertir en el Frente de Todos supera con creces el monto de déficit que buscaba reducir Guzmán este año.