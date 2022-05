Goic apunta al Club

Una práctica usual en la Legislatura de Chubut es que iniciada la sesión ordinaria se voten las resoluciones de Presidencia a libro cerrado.

Generalmente se trata de asuntos acordados entre la Presidencia y los legisladores, por ello la aprobación de estos no requieren mayor trámite.

Sin embargo, este martes la diputada Tatiana Goic, no estuvo de acuerdo con la estrategia y cuestionó al Presidente del cuerpo de manera velada.

Pidió la lectura de las Resoluciones que se ponían a consideración y que asignaban vehículos oficiales que se otorgaban a diputados del «Club de amigos de Ricardo Sastre», tal calificó la manobra la diputada Goic.

No fue el único reclamo de la legisladora, y puso a la Cámara de Diputados en una situación incómoda porque todos acuerdan ciertos «privilegios» que preferirían que no se lean en las sesiones. Entre ellos, gastos excesivos en viáticos para una tarea en el supuesto interés público, bastante ineficiente.